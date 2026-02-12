Semnal de alarmă în Sălaj: printre consumatorii de droguri, elevi în clasa a V-a și a VI-a

Prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri reprezintă cea mai importantă misiune a polițiștilor sălăjeni pentru acest an, a declarat șeful Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj – chestorul Marius Stupar. Acesta a adăugat că, din păcate, oamenii legii au descoperit că printre consumatorii de droguri din județ se numără și minori, chiar și elevi în clasa a V-a și a VI-a.

În toate județele țării sunt consumatori, din nefericire. În raportul de activitate al IPJ Sălaj pentru anul 20205 se arată că oamenii legii descoperă aproape lunar conducători auto aflați sub influența substanțelor interzise.