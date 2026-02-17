Accident la Bobota. Un bărbat a fost rănit

Un grav accident de circulație a avut loc în județul nostru, pe drumul național 1F, în localitatea Bobota. Oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 18 ani, din localitatea Bobota, în timp ce conducea un autoturism, la efectuarea manevrei de mers cu spatele, nu a acordat prioritate unui vehicul electric de tip moped, condus de un bărbat în vârstă de 64 de ani, din localitate. În urma impactului, bărbatul de 64 de ani a fost transportat la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

