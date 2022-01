Paula Todoran, atleta, diriginta și lupta cu un sistem obez

Cunoscuta atletă sălăjeană Paula Todoran a inițiat un proiect de promovare a mișcării în rândul elevilor din Zalău. Elevii școlilor gimnaziale sunt îndemnați să vină pe stadionul municipal, să facă mișcare, totul pentru a învinge sedentarismul, un fenomen care pune stăpânire pe tot mai mulți copii.

Obezitatea a atins cote îngrijorătoare printre elevii din Sălaj. Cine sunt vinovații? Părinții, lipsa programelor, a strategiilor educaționale, cluburile sportive, poate noi toți? Datele medicilor de familie din Sălaj sunt îngrijorătoare, iar situația s-a agravat după apariția pandemiei. Tot mai mulți tineri petrec zilnic ore în șir în fața jocurilor video, în fața calculatorului sau cu tableta în mână, iar de mișcare nici nu poate fi vorba. Așa se face că obezitatea lovește în plin, afectează copii aflați pe băncile școlilor primare. De alimentație ce să mai vorbim? Pachetele cu „fast food” sunt la ordinea zilei, iar efectele se văd. Se mănâncă mult și prost. Datele medicilor diabetologi sunt și ele îngrijorătoare. Tot mai mulți tineri sunt depistați cu diabet, o boală care, în trecut, afecta doar persoanele trecute de 50-60 de ani. Concluzia este clară. Se face tot mai puțin sport, iar timpul liber înseamnă orele petrecute pe jocuri video sau calculator. Excepțiile există, dar sunt mai puține. Atleta Paula Todoran a pus bazele unui proiect educațional prin care încearcă să-i atragă pe copii spre mișcare. Am stat de vorbă cu Paula Todoran pe stadionul municipal, locul în care și-a petrecut o mare parte din viață pentru a se pregăti.

Reporter: Paula, ne aflăm pe stadionul municipal. Proiectul tău educațional este unul interesant.

Paula Todoran: Mă bucur că ne revedem aici, pe stadionul municipal, locul cel mai drag mie pentru că aici mi-am petrecut mult timp pregătindu-mă. Am venit aici mai mult de 25 de ani pentru a mă pregăti în sportul de înaltă performanță, pentru competiții. Veneam zi de zi pentru a mă antrena de două ori, dimineața și seara, mai puțin joia și duminica, zile în care aveam un singur antrenament.

Rep.: Ce îți propui în cadrul proiectului?

P.T.: Sunt profesoară de educație fizică, am intrat în învățământ acum mai bine de zece ani, coordonez o clasă aflată în ultimul an, sunt și dirigintă. Constatând că nu se mai mișcă nimic în zonă din punct de vedere sportiv, de când a apărut această pandemie, m-am gândit să dezvolt un proiect apărut acum trei ani dintr-o poveste cu niște prieteni dragi mie. Este grupul de alergători „Zalău runners”, oameni ambițioși, iar proiectul meu se numește „Ambiție de primăvară”. M-am gândit la clasele de mijloc, la elevii din clasele a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a, iar în proiect sunt vizate toate școlile din Zalău. Ne așteptăm la peste 200 de copii care să vină la stadion, să participe la această acțiune sportivă, să facă mișcare pentru sănătate. Nu va fi o competiție, un concurs, iar asta pentru a elimina o eventuală teamă prezentă printre copii. Trebuie să-i motivăm, trebuie să-i atragem spre sport, să-i convingem să facă mișcare pentru că știm cu toții cât este de benefică pentru sănătate.

Rep.: Elevii, părinții, poate și profesorii, toți vor alerga aici, pe stadion?

P.T.: După ce se va încheia programul stabilit, la finalul acțiunii noastre, toți sunt invitați să alerge, să ne simțim bine împreună. Ne-am propus să organizăm acest eveniment în luna aprilie, în data de 14, iar asta dacă vremea va permite.

Rep.: Te văd oarecum dezamăgită în privința activităților sportive din Sălaj, iar efectele se văd inclusiv în obezitatea care afectează tot mai mulți copii.

P.T.: Eu cred că ne lipsește foarte mult motivația. Nu mai avem dorința de a mișca lucrurile, de a face ceva, cel mai mult ne mulțumim în a nu face și a nu ne asuma anumite lucruri și responsabilități.

Rep.: Crezi că de vină suntem și noi, părinții?

P.T.: Nu vreau să judec pe nimeni, dar, în mare parte, această problemă este legată de educația formală din familie. Copilul vede ce se întâmplă în familie, vede comportamente, copiază acele comportamente. Dacă acel copil nu are susținere, nu este încurajat să practice orice formă de activitate sportivă, respectivul copil va sta și nu va dori să iasă din zona sa de confort.

Rep.: Te numeri printre puținii antrenori care nu percep taxă elevilor care vin la antrenamentele tale.

P.T.: Da, în timpul liber mi-am găsit energia necesară pentru a pregăti copii și o fac cu plăcere, în mod voluntar. N-am perceput taxă pentru această pregătire, este o acțiune benevolă, de voluntariat. M-am bucurat să văd că primesc aprecieri pentru această activitate, iar un exemplu este Gala „Aspen” unde am fost nominalizată la premiul „Sport și societate”.