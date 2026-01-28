Victimele Holocaustului, comemorate la Zalău

Victimele Holocaustului au fost comemorate și la Zalău, săptămâna aceasta, în data de 26 ianuarie. Evenimentul, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, a fost organizat de Comunitatea Evreilor din Sălaj și Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Casa Corpului Didactic Sălaj.

Printre oaspeții de onoare s-au numărat Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul statului Israel în România, actrița Maia Morgenstern, reprezentanți ai Bisericii, ai autorităților locale și județene, dar și parlamentari sălăjeni.

Comemorarea victimelor Holocaustului, unul dintre cele mai negre și întunecate episoade din istorie, reprezintă un moment de reflecție și reculegere în memoria victimelor acestor masacre.

„…Prin studiul istoriei Holocaustului, prin educația pentru drepturile omului, pentru diversitate și toleranță, Școala devine un scut împotriva antisemitismului, rasismului și oricărei forme de ură. Memoria victimelor Holocaustului nu trebuie să rămână doar în cărți. Ea trebuie să trăiască prin respectul față de celălalt, prin refuzul discriminării și prin curajul de a spune NU urii, oriunde ar apărea. De aceea, misiunea noastră, a tuturor este să veghem ca astfel de manifestări să nu mai prindă rădăcini niciodată. Comemorând victimele Holocaustului, ne angajăm totodată să apărăm viața, demnitatea și libertatea fiecărui om.”, a transmis profesorul Gheorghe Bancea, Inspectorul General Școlar al Județului Sălaj.