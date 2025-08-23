Contrabandist din Ungaria, prins de polițiști în Sălaj

Un cetățean maghiar, bănuit că transporta țigări ce urmau să fie vândute la negru, a fost prins de polițiști în județul Sălaj. Incidentul a avut loc joi, 21 august. În cadrul unei acțiuni pentru combaterea contrabandei, polițiștii de frontieră din Satu Mare au identificat în localitatea sătmăreană Ardud un autoturism înmatriculat în Ungaria, despre care existau suspiciuni că transporta țigarete. În interior se aflau 7.500 de pachete de țigări de proveniență duty-free.

Contrabandistul, prins la Bocșa

Șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor, iar acesta și-a continuat drumul. Nu mult i-a fost, întrucât oamenii legii a fost urmărit în trafic. Mașina a fost blocată și oprită la intrarea în localitatea sălăjeană Bocșa. În urma controalelor, polițiștii au descoperit mai multe cutii voluminoase de carton și cartușe cu țigări, ascunse parțial sub un material textil, atât pe bancheta din spate, cât și în portbagaj. Valoarea totală a țigaretelor a fost estimată la 145.000 de lei.

Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență, drept pentru acesta și mașina au fost conduse la sediul instituției. Întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, iar autoturismul, evaluat la 25.000 de lei, a fost reținut pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoana în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452 alin. 1 litera h, din Legea. 227/2015 privind Codul Fiscal.