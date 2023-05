Fermierii români își protejează recoltele direct din afara țării: Sucursalele au vândut de două ori mai multe asigurări agricole decât în 2021

Reticența societăților locale de asigurări în ceea ce privește sectorul agricol a făcut ca fermierii, în general prin intermediul brokerilor din România, să apeleze la soluții externe. Subscrierile sucursalelor directe ale societăților reglementate și autorizate din afara țării au atins un nivel istoric în 2022, inclusiv pe segmentul asigurărilor agricole.

Firmele de asigurări înregistrate în afara țării tind să acopere, cel puțin parțial, lipsa de interes a societăților locale în ceea ce privește asigurările agricole, arată datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul asupra pieței asigurărilor în anul 2022.

Conform sursei citate, subscrierile sucursalelor pe clasa A9 (Grindină, îngheț și alte riscuri), au urcat la 134 de milioane de lei anul trecut, de la doar 78 de milioane de lei în 2021 și sub 40 de milioane de lei în 2020. Asistăm, practic, la o dublare a vânzărilor de la an la an, în timp ce vânzările firmelor locale stagnează sau cresc marginal (191 de milioane lei în 2020, 210 milioane lei în 2021, 240 milioane lei în 2022).

Dacă dinamica se va păstra, în cel mult doi ani vânzările sucursalelor pe zona de asigurări agricole le vor depăși pe cele ale societăților reglementate în România. La final de 2022, valoarea PBS a sucursalelor reprezenta deja aproape 56% din PBS ale societăților locale. La nivelul anului 2020, sucursalele nu reprezentau nici 20% din societățile din România

Sucursalele directe acoperă, cel puțin parțial, un deficit specific pieței interne de asigurări

Este încă un segment unde firmele locale ezită, făcând loc celor din afara țării, de multe ori mult mai flexibile în decizii și mult mai dispuse să își asume riscuri, pentru a își crește business-ul. De altfel, sucursalele sunt o prezență din ce în ce mai importantă inclusiv în zona asigurărilor RCA, cel mai important segment ca pondere în total, bazat pe cel mai simplu produs de asigurare.

Mai ales în ultimele luni, Axeria Iard (societatea înregistrată în Franța) și Hellas Direct (HD Insurance, societatea înregistrată în Cipru) acumulează o cotă importantă de vânzări. Axeria are deja, la nivel de portofoliu, între 7 și 8% din totalul polițelor RCA valide. Sucursalele se mișcă și în zona asigurărilor de garanții.

Până acum, în zona asigurărilor agricole nu au existat probleme majore cu plata daunelor, ceea ce înseamnă că firmele de afară, de multe ori și mult mai tehnologizate decât cele din România reușesc să își calibreze afacerile astfel încât să facă față obligațiilor de plată. Pe zona agricolă, subscrierile din afară sunt dominate de societatea Agra, din Austria, care lucrează cu mai mulți brokeri locali și în principal cu liderii din corporate, brokeri internaționali de calibru cum ar fi Marsh sau Aon.

Dintre societățile înregistrate în România, cu excepția Groupama și parțial a Asirom VIG, nicio altă societate nu a lăsat de înțeles că are o politică clară în ceea ce privește asigurările agricole sau că face din acest segment o țintă de business, vânzările fiind mai degrabă ocazionale. Groupama domină autoritar piața, atât ca număr de polițe cât și ca volum al subscrierilor și valoare a plăților și a subliniat că va continua să sprijine această zonă, chiar dacă momentan plățile sunt mai mari decât încasările. În Franța Groupama este o societate mutuală de asigurări, controlată chiar de către fermieri.

Sursa: https://studiifinanciare.ro/