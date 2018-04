# Ia ghiciți voi care este noul must-have ce bântuie prin instituțiile statului nostru scump și drag? Mno, n-ați ghicit? Atunci, vă spunem noi: plantarea de puieți, dragilor. De la angajații Prefecturii și până la femeia de serviciu din cea mai dosită instituție școlară din județ, toată suflarea, de la vlădică la opincă, plantează în perioada asta puieți. Și n-ar fi absolut niciun bai că se planetază ceva, că doar e necesar să se înlocuiască, într-un fel sau altul, ce s-a ras de pe fața pământului până acum. Problema-i că, în afară de a ne face poze la plantări de puieți, în timpul orelor de serviciu, mai facem și noi altceva? Ca de exemplu, să muncim măcar 20 la sută din timpul petrecut prin instituțiile statului și pentru care suntem plătiți cu bani grei de la buget, să plombăm o groapă, să nu ne mai săpăm unii pe alții, să-i ajutăm pe contribuabilii de dincolo de ghișeu să se îndrepte de spate ș.a.m.d. Hai, se poate?! Sigur că se poate, dragilor, dar astea nu se bifează pe lista cu activitățile ce ne cresc punctajul pentru Centenar. Nu-i așa?

# Ori șoferii de pe noile microbuze ale operatorului local de transport din Zalău, nu se pricep, ori sunt prea nervoși ca să înțeleagă că, atunci când afară e foarte cald, în cutiuțele cochete Mercedes e zăpușeală. Rugat, deunăzi, să deschidă puțin trapa de pe plafonul microbuzului întrucât pasagerii din spate prezentau simptome de leșin iminent, șoferul era gata să se catapulteze de pe scaun, ofuscat, spunând că “aia nu e trapă și nu se deschide când vrea călătorul, ci e ieșire de urgență”. Ok, am înțeles boss, dar ce facem, totuși, cu lipsa de aer, având în vedere că și geamurile care se deschid sunt puține și poziționate doar în față? De autobuzele în care te asfixiezi nu mai are rost să vorbim. Dacă cineva credea că pe lumea asta există autobuze fără ferestre care să poată fi deschise, atunci trebuie să vină la Zalău și să constate că nu știe nimic. Cu puțin noroc, poate vom scăpa în anii următori de ele, având în vedere faptul că primăria dorește să achiziționeze autobuze noi și moderne. Le spunem de pe acum: atenție la geamuri, fraților! Multe și mărunte, că murim sufocați!