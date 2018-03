# Comercianții de mărțișoare din Zalău au avut parte de cel mai slab an în privința vânzărilor. Dacă în anii trecuți, vânzătorii de la tarabele amplasate în Zalău făceau profituri frumoase de pe urma muncii lor, în acest an, se pare că aceștia nu au reușit să-și acopere nici cheltuielile pentru materiale, manoperă dar și cele aferente închirierii spațiilor. Frigul a pus capac micilor întreprinzători, chiar dacă primele raze de soare s-au arătat timide ieri, peste Zalău. Vânzările au decurs foarte prost, vânzătorii înghețând de frig în fața tarabelor. Culmea ironiei este că, în acest an, oferta să fie una dintre cele mai bune din ultimii ani, mărțișoarele realizate și puse în vânzare fiind cu adevărat reușite, inedite ca design și materiale.

# Albul nămeților, dispărut din peisaj, a fost imediat înlocuit de albul… clorurilor și sării cu care municipalitatea a tratat poleiul și a făcut ca suprafețele alunecoase de pe carosabil și trotuar să fie ceva mai puțin… traumatizante pentru pneurile și bocancii zălăuanilor. Mașinile au și ele un strat generos de “albeață” pe caroserie. Despre consecințele pe care aceste substanțe le au pentru asfalt și tabla mașinilor nu mai vorbim. Trăim un paradox repetabil, nu putem nici fără aceste substanțe, dar ne punem mâinile pe cap atunci când gheața și zăpada dispar, lăsând în urma lor un altfel de… alb.