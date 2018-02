# După ce primul rând de garduri menite să blocheze strada care duce către hala din Piață nu a făcut față, Primăria a fost nevoită să mai instaleze o nouă baricadă, de data aceasta un gard înțepenit în stative din beton, pe care nici cel mai bun culturist din zalău să nu le poată ridica. Pentru că la noi, atunci când e vorba de o lucrare de anvergură și este necesară blocarea unui drum de acces, unii, deloc puțini, nu înțeleg că nu mai loc de întors și că decizia trebuie respectată, așa cum s eîntâmplă în orice oraș civilizat din UE. Nu, la noi e pe bază de “lasă, mă, că merge și așa”: dau gardul la o parte, trec, și nici măcar nu mă mai dau jos din mașină pentru a-l așeza la loc, astfel încât să fiu doar eu ăla prost-crescut, nu și alții care vin și fac la fel ca mine, profitând de accesul… liber într-o zonă blocată circulației.

# Dacă te încumeți să traversezi perpedes municipiul ăsta, sigur vei fi lovit de depresie. Că vrei sau nu să renunți la patriotismul loco, un lucru-i cert: Zalăul ăsta este un oraș sufocat de mașini, schilodit, gri, obosit, îmbătrânit și trist. Și nu-i vorba că ne-ar fi lovit între timp vreo astenie de primăvară, nu, e vorba de o realitate la care am uitat (sau am renunțat?) să lucrăm, oricâte administrații s-ar fi perindat prin conducerea municipalității. Și ne mai mirăm că ne fug pruncii cât văd cu ochii după ce scapă din cuib?