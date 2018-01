# Recolta de Bobotează a preoțimii zălăuane a fost una demnă de toată aprecierea. Zeci de mii de lei au curs, precum aghiazma în peturi, în buzunarele trimișilor Domnului, pentru aproximativ 40-50 de secunde de lălăială repartizată pe cap de familie de zălăuan. Pe repede înainte, preoții și însoțitorii lor au pornit cu sfințitul cu două zile înainte de data firească, tocmai pentru a se asigura că nu rămâne prag de casă sau apartament netrecut. Zălăuanul, darnic din fire și cu frică de Dumnezeu, a fost, ca în fiecare an, generos și tăcut, a dat banu’ și sănătate, numai bine! Doamne-ajută, să fim sănătoși să putem să muncim astfel încât și la anu’ să decartăm cu generozitate sute de lei pentru niște apă sfințită întinsă pe pereți și o cântare, și aia rapid că… știți, sunteți mulți și nu prea e timp de zăbovit și de o sfințire completă, competentă, ca să zicem așa.

# Putem spune, fără să exagerăm, că ornamentele pentru Sărbătorile de iarnă, în Zalău, au fost destul de multe și variate în acest an. Comparativ cu alți ani, firește. Sigur, se poate mai mult, mereu e loc pentru mai bine și mai frumos, dar, per total, municipalitatea a reușit să facă ceea ce natura nu a făcut în acest an (încă!), și anume să le aducă zălăuanilor ceva mai aproape atmosfera sărbătorilor pe străzile municipiului. Desigur, cartierele au fost iarăși văduvite, ornamente au fost și pe acolo însă insuficiente. Sponsorii – nume sonore ale industriei și comerțului zălăuan – nici n-ar mai fi trebuit menținați având în vedere că totalul contribuției s-a ridicat la câteva mii de lei (adică aproape nimic) și câteva cutioaie de carton învelite în staniol. Pentru ei, rușinică, ne pare, rău. Însă, sănătoși să fim, cum spuneam mai sus, poate în acest an vom avea parte de și mai multe luminițe, chiar și din partea celor care cu cât au mai mulți bani, dovedesc mai multă zgârcenie. În rest, pentru Primărie, “thumbs up!”, cum spune internautul.