# Una din instituțiile bugetare din municipiu dă cu mămăliga în propriul geam, prin reguli care, privite cu atenție, nu dau deloc bine la socoteală. Ba din contra, dau de bănuit. În urmă cu aproximativ două săptămâni, instituția în cauză scotea la concurs un post pe funcție de inspector debutant pentru care se cerea, ca și condiție, printre altele, minimum un an experiență în domeniu. N-o aveai, nu luai. Sau luai altceva, dar nu concursul. Zilele trecute mai apare un concurs, exact pe aceeași temă și aceeași funcție de inspector debutant, însă, de data asta, surpriză: condiția a fugit din regulament și n-o mai găsește nimeni. A dracu’, cum vine ea și pleacă după cum are chef… Prin urmare, ăștia care se înscriu acum la concurs nu mai trebuie să prezinte dovada unui an de experiență în funcția pentru care concurează. Ăia de acum două săptămâni s-au născut sub auspicii astrale mai de rahat? Sau putem spune, simplu, că postul scos la concurs acum e cu dedicație către cineva care n-are un an de experiență pe segment? Curat-murdar…

# Se împlinesc, în aceste zile, trei ani de când strada Nicolae Titulescu, care dă fix în fundul prefecturii, nu a mai văzut fir de mătură sau picior de citadin ori adepist. Unii locatari care au casele mai spre vârful dealului, spun că își amintesc despre faptul că, în urmă cu un an – cu aproximație – o echipă de lucrători a fost zărită exact în capul străzii, însă, după câte se pare, oamenii s-ar fi rătăcit în câmpul muncii și au ajuns din întâmplare acolo. Nu mai are sens să vă povestim despre gunoaie, despre micile spații verzi care arată ca la Fukușima ori de aspectul general al acestei străzi pe care toți cei care se perindă în primărie o urăsc cu patimă. Altfel nimeni nu-și explică de ce această stradă, ca și multe altele, mai mici, din Zalău, sunt mereu ocolite când vine vorba de o minimă curățenie, fie ea și lunară, trimestrială… poate chiar anuală.