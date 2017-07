Zvonotecă Magazin Salajean

# Suntem campionii comisiilor şi statisticilor, la nivel de autorităţi. Facem evaluări, raportăm cifre în urma calamităţilor, punem concluzii şi… rămânem cu ele sub formă de hârtii. Realitatea arată însă, cu totul altfel. Acoperişuri sparte de grindină, case în care plouă, grădini puse la pământ, perspective unei toamne cu recolte compromise, oameni disperaţi şi ajutor zero barat. “Degeaba raportăm, că ne-am săturat până peste cap de hârtii şi rapoarte pe care le trimitem la Zalău. Nu ne ajută nimeni concret, pentru că nu sunt bani. Aşa am păţit şi anul trecut, am raportat şi am aşteptat, credeţi că s-a întâmplat ceva? Nimic!”, spun edilii comunelor lovite de furtuni, grindină şi inundaţii. Conculzia e aceeaşi mereu: să se descurce fiecare cum poate.

# Cum vine căldura, cum dispar sursele de informație pentru cei din presă. Dacă vrei să te documentezi ca lumea, degeaba suni putătorii de vorbe de prin instituțiile statului, că bieții de ei nici nu pot să respire fără semnătura șefului. Și cum majoritatea șefilor sunt plecați în țările calde, cu mult soare, apă și nisip, e cam… musai să pui informația pe pauză până li se topesc domniilor lor concediile. Asta, ca să știe și cititorul de unde penuria asta de știri de prin presa județului. Noi, însă, nu ne dăm bătuți și promitem să batem la uși în continuare. Cu și mai mare insistență. Sperăm că ne-a deschide, totuși, cineva…