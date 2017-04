Zvonoteca Magazin Salajean

# De ce se aud sirenele, Ionele? Sau, mai bine spus, de ce nu se aud? Sigur, nu-i vina primarului că sirenele astea din Zalău îs leșinate, când ele au rolul să te scoale din morți în situații extreme. Atâta tot că onor primărica ar fi trebuit să comunice pulimii, din timp, când, unde și în ce situații ar fi necesar să se adăpăstească în caz că vin extratereștrii. Pentru că, presupun, și acesta a fost scopul exercițiului de alarmare de zilele trecute. Apropo, dacă tot e să dăm colțu’ în caz că aruncă Putin bomba, poate că ar fi interesant pentru cultura noastră generală să știm în ce direcție să o apucăm spre adăporturile alea alea, în care se presupune că ar trebui să ne ascundem. Nu de alta, dar nu am vrea să murim chiar proști…

# Jazz-ul se adresează unui public mai restrâs, să spunem mai select, cu anumite pretenții, așa că atunci când încerci să-l manelizezi, concluzia este că sigur îți lipsește o doagă. Dacă nu ați aflat, primărica zălăuană, prin Casa Municipală de Cultură Zalău, vă dă de știre că săptămâna asta va avea loc un mare concert de gală în cadrul căreia va avea loc un “renumit” spectacol de jazz al formației “David & The Six Martini Band”. Băi, fratele meu, cineva ar trebui să le spună organizatorilor ăstora că trupa asta, cap de afiș la cea de a V-a ediție a Zilei Internaționale a Jazz-ului, este una care cântă coveruri la nunți, botezuri și alte majorate!!! Băi, oameni buni, voi chiar v-ați tâmpit?! Asta-i ceva de genul unui concert Metallica, în deschiderea căruia ar cânta Veta Biriș. Apropo, doamnelor și domnilor organizatori, tot săptămâna asta, când voi ne bagați organizat manele pe gât, în Zalău vor fi prezenți pianiștii Lucian Ban și Raul Kusak, care-i și zălăuan de-al nost. No, bine, băieții ăștia știu și pot interpreta atâta jazz, cât nu o să auziți voi în toată existența voastră efemeră. Dar, ce vă interesează pe voi? Aia nu-i muzică de calitate dacă nu-i condimentată, pe ici, pe colo, cu râgâieli de la mici și bere. Nu-i așa?

