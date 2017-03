Zvonoteca Magazin Salajean

# Forţele speciale de la Poliţia Comunitară au fost mobilizate vineri la uşa sălii de şedinţe a Primăriei acolo unde a avut loc şedinţa de consiliu local municipal. Nu pentru că cineva ar fi zărit vreo valiză cu carbid pe scările instituţiei, ci din motive legate de prezenţa în sală a celebrului zălăuan veşnic supărat pe autorităţi. Nu a fost nevoie de intervenţii în forţă întrucât cunoscutul protestatar a dat dovadă de calm şi şi-a spus păsul fără să ridice prea mult tonul în faţa edililor.

# La Zalău a demarat “luna curățeniei” de câteva zile, iar cârcotașii au și început să cârâie din nou că mizeria-i cât casa, că ăia de la Primărie nu și-au ticăzit lopețile și nici nu și-au dat cu silicon aspiratoarele. Da, ați ghicit, este vorba despre aceeași cârcotași care așteaptă, an de an, primăvară după primăvară, să le curețe cineva mizeria adunată sub nas, în fața blocului, în rigole sau pe spațiul verde. Ia mai puneți mâna, fraților, pe o lopată, pe un măturoi, pe ceva util ce să vă scoată din casă și din anonimat. Fiți un pic mai responsabili și ajutați. Iar dacă tot nu dați o mâna de ajutor, măcar puneți-vă stupuș la gură, că pute a lene!

