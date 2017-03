Zvonoteca Magazin Salajean

# Buda de la Prefectură – ne iertaţi – pute de-ţi mută nasul în zona cefei. Aşa ceva nu s-a pomenit nici în veceurile din pieţele comunale, nu căutaţi pentru că nu veţi găsi asemenea duhori nicăieri. Nu ai cum să intri să faci un pipi pentru că te ucide pe loc mirosul acid. Ca să vă puteţi imagina cam în ce hal miroase, amintiţi-vă de trenurile CFR alea odioase, când numai drumul spre toaletă reprezenta o adevărată aventură. Recomandăm noii conduceri a Prefecturii ca pe lista de priorităţi să includă şi o igienizare completă a acestor încăperi, poate chiar înlocuirea vaselor de wc care sunt adevărate „epidemii în porţelan”.

# Multă cerneală a curs la Magazin Sălăjean despre situaţia Poştei din judeţ, a oficiilor poştale din municipiu în special locul în care se poate turna fără probleme un film de groază, Poşta Astralis – coletăria vamală. Să te ferească Ăl de sus să ai de primit ori de trimis un pacheţel, că înnebuneşti cu zile. Am scris, şi în articole, şi în editoriale despre soarta angajaţilor de acolo, a vameşilor care realmente nu fac faţă volumului uriaş de pachete şi a clienţilor care aşteaptă cu orele în zilele de program. O singură angajată de care nu are cum să nu ţi se facă milă, ia şi dă pachete, linge hârtii, caută, bate la calculator iar coada nu scade niciodată sub 20 de persoane. Desigur, vina cea mare e acolo, la Bucureşti, unde şefii cei mari – care nu sunt prin puşcării -iau de pomană prime de mii de euro pentru că nu aud şi nu văd în veci problemele de viaţă şi de moarte cu care oficiile poştale din ţară se confruntă. „Să le fie ruşine acestor factori de decizie”, e insuficient spus, pentru că angajaţii Poştei Astralis mai au puţin şi îşi dau duhul la locul de muncă!

