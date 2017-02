Zvonoteca Magazin Salajean

# Până şi cea mai mare firmă de telefonie mobilă a ajuns să o facă de cacao. Te trezeşti aşa, din senin, în timp ce stai relaxat acasă cu familia, cum îţi curg mesajele în telefon. Unul după celălalt, parcă s-ar fi întâmplat o tragedie. Şi când dai să le citeşti, rămâi fără cuvinte când vezi că ţi se mulţumeşte că ai ales şi partea de televiziune, cu toate că nici vorbă de aşa ceva. Iar la un moment dat, te mai trezeşti şi cu un apel telefonic din partea unei domniţe, drăguţă ea de felul ei. Şi noi am fost drăguţi până când am văzut că doamna insistă şi la telefon să ne explice cum trebuie să procedăm pentru a beneficia şi de televiziunea. I-a explicat, nu pe un ton foarte relaxat, că nu am solicitat nimic faţă de ceea ce aveam inainte la abonament şi că e o greşeală. S-a prins şi ea într-un final că e greşeală, şi-a cerut scuze şi a zis că nu se va mai întâmpla…Of, Doamne… Mulţumim că ne-aţi înţeles într-un final…

# Cu siguranţă, vor mai trece ani buni până când vom avea şi în amărâtul ăsta de municipiu un bulevard ca lumea. Nici nu s-a dus bine iarna că tot într-o groapă şi un crater dai pe bulevard, începând de la gară până la ieşirea din Zalău. Centrul mai arată cumva, în rest, e jale.

Comentarii

comments