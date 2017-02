Zvonoteca Magazin Salajean

# Ca să pună mâna pe subiecte, că și așa trăiesc de pe o zi pe alta, grăieșii și-au băgat om la Primărie, care să-i informeze cu privire la datele cerute de alți jurnaliști. Da, ați citit bine “alți jurnaliști”, în condițiile în care hoții s-au infiltrat deja și în presa sălăjeană. Grajdu’ știe de ce…

# Autorităţile sălăjene şi cele municipale, aliniate, aşa după cum tot noi am ales, sub o singură flamură de partid, au intrat în atac de panică la aflarea veştii că şi ai noştri trec la mini-proteste, considerând actele Executivului abuzive şi inoportune. Forfotă şi în Primărie, şi în Prefectură, “ioi, ce ne facem de ies mai mult de 25, câţi or fost duminica trecută?”. Dreptul de a protesta al românului este, cum ar veni, şi al zălăuanului, şi al şimleuanului şi al derşidanului. E un drept garantat prin Constituţie şi pentru care fraţii, părinţii ori copiii noştri şi-au dat viaţa. Acum,

ce-i drept, niciun protest nu e un motiv de bucurie pentru cei aflaţi la putere însă, în micuţul Sălaj, nu-i motiv mare de panică, noi suntem mai cuminţei de fel şi avem nevoie de o cantitate suficientă de sictir din partea autorităţilor ca să ne trezim şi să facem şi noi, în final, un protest sănătos. Indiferent că e pentru ordonanţă, pentru şoseaua de centură ori gropile din asfalt.

