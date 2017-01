Zvonoteca Magazin Salajean

# Numa’ vorbe de bine despre polițiștii de la circulație care, dimineață de dimineață, că-i ger, ninsoare, ploaie sau vânt, sunt la datorie, dirijând circulația în sensul giratoriu de la Scala.

Nu același lucru l-am putea spune despre colegii lor care, dând exemplu despre cum se încalcă regulile de circulație, trec aproape zilnic peste linia dublă continuă de pe pasarela de la Gară pentru a se poziționa cât mai bine în botu’ fraierilor care calcă prea tare pedala de accelerație. Să-nțelegem că legile-s făcute să fie încălcate, domnilor?

# Transurbis nu ne iartă şi pace. Degeaba, atât noi cât şi călătorii, şi-au exprimat de nenumărate ori disperarea (nemulţumire este puţin spus) cu privire la “cutiile de chibrituri” pe patru roţi marca Isuzu, model 1900, toamna. Operatorul local nu vrea în ruptul capului să mute cursele acestor pseudo-autobuze nenorocite, imposibile, de la orele de trafic maxim, la alte ore ceva mai decente. Cea mai aglomerată cursă din zi, cea de dimineaţa, în jurul orei 7.40, are mereu parte, de sus, din Brădet, de unul din cele două exemplare de autobuze, o adevărată pacoste pentru călători. Că nu se poate renunţa la ele, am înţeles; dar, oare, chiar nimeni nu poate da cu pumnul în mesele de la Transurbis pentru a le muta pe un alt interval orar, astfel încât să nu ne mai călcăm, la propriu, în picioare, dimineaţa, în aceste nenorociri? Nu e deajuns frigul din ele şi faptul că sunt de o lipsă de confort desăvârşită? Probabil conducerea operatorului nu a circulat niciodată cu acest autobuz iarna, la orele dimineţii. Sigur ne-ar fi înţeles.

