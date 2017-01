Zvonoteca Magazin Salajean

# Dai cu tunul şi nu vezi urmă de material antiderapant, nisip, sare sau orice altceva care să poată diminua dezastrele acestei luni glaciare care s-a abătur peste Sălaj. În Zalău, multe străzi sunt adevărate patinoare, gheaţă de la o bordură, la cealaltă, râuri revărsate de pe la conductele sparte şi înţepenite într-un strat de gheaţă gros. Pietonii şi şoferii, deopotrivă, se confruntă atât cu circulatul pe aceste străzi, cât şi cu ieşitul de prin locurile în care au parcat, unde nici măcar ajutorul celorlalţi şoferi nu mai poate pune pe calea cea dreaptă şi mai ales… uscată, nefericitele maşini care circulă prin municipiu. Unde or fi tonele alea de antiderapant şi remorcile care să le împrăştie, naiba ştie.

# Dacă în unele judeţe ale ţării s-au închis şcolile pe timpul gerului, în Sălaj, deşi ne aflăm sub cod portocaliu de ger, copiii merg la cursuri cu mucii îngheţaţi sub nas. Nu-i bai dacă mulţi dintre ei, în anumite zone ale judeţului, parcurg pe jos câţiva kilometri între casă şi scoală, că doar şi pe vremea lui Ceauşescu se proceda la fel. De unde se vede că, dacă în unele judeţe factorii de decizie au reuşit să iasă de sub mentalitatea ceauşistă, noi am rămas ancoraţi în aceleaşi vremuri demult apuse.

