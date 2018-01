Zalăul va fi gazda primei etape a Campionatului Naţional de Lupte Libere

Secţia de lupte libere din cadrul Clubului Sportiv Şcolar Zalău a obţinut rezultate notabile în 2017, cea mai bună performanţă fiind medalia de bronz obţinută de echipa de cadeţi la finala Campionatului Naţional desfăşurat la Zalău, în luna noiembrie. Evenimentul a avut loc în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, fiind prezenţi sportivi de la cinci cluburi din România. Campioana naţională a devenit CS Orodheiu Secuiesc, iar medalia de argint a fost câştigată de CSS Târgu Mureş.

Conducerea CSS Zalău şi antrenorii secţiei de lupte speră la obţinerea unei medalii şi la ediţia din aceast an, care va începe în perioada 8 – 11 martie, cu prima etapă de calificare din cadrul Campionatului Naţional.

“Anul trecut am organizat atât prima etapă de calificare, cât şi finala acestui eveniment, iar reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte Libere s-au arătat mulţumiţi de modul în care au fost organizate ambele evenimente. Ne-am oferit să organizăm şi prima etapă de calificare din acest an, iar reprezentanţii Federaţiei au fost de acord cu acest lucru”, ne-a declarat directorul CSS Zalău, Dorian Faur.

Luptătorii din cadrul clubului vor efectua şi un stagiu de pregătire în perioada următoare, acesta urmând să se desfăşoare în vacanţa intersemestrială, programată în 3 – 11 februarie.

În 2017, Zalăul a fost atât gazda primei etape de calificare din cadrul Campionatului Naţional, desfăşurată la începutul lunii martie a anului trecut, cât şi gazda finalei acestui eveniment, ce a avut loc în luna noiembrie.

Echipa de cadeţi a Clubului Sportiv Şcolar, medaliată cu bronz la ediţia de anul trecut a “Naţionalelor”, i-a avut în componenţă pe Ionuţ Albu (cat. 42 kg.), Alin Trif (cat. 46), Gabriel Cheregi (cat. 50 kg.), Sergiu Pop (cat. 54 kg.), Răzvan Bojan (cat. 58 kg.), Dan Iepure (cat. 63 kg.), Cristian Trif (cat. 69 kg.), Vasile Moldovan (cat. 76 kg.), George Orţan (cat. 85 kg.) şi Marius Pop (cat. 100 kg.)