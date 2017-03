Zălăuanul Szabo Robert, debut pe podium în Campionatul Internaţional de Rally Sprint Marius Morar

Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat ca începând din acest an, concursul de rally sprint din cadrul Automobil Club Român să poarte denumirea de Campionatul Internaţional, având în vedere că şi-au anunţat intenţia de a participa şi piloţi din afara ţării.

Prima etapă din cadrul noului sezon s-a desfăşurat sâmbătă, la Satu Mare, printre cei 70 de piloţi care s-au aliniat la start numărându-se şi trei zălăuani: Szabo Robert – campionul absolut de anul trecut, Vlad Gâlgău şi Andrei Pantea.

Competiţia s-a desfăşurat în Poligonul ACR Satu Mare, fiind prezenţi piloţi din Satu Mare, Livada, Carei, Baia Mare, Zalău, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Miercurea Nirajului, Petroşani, Ungaria şi Austria.

Competiţia s-a desfăşurat la trei categorii: juniori, debutanţi şi avansaţi, la ultima secţiune evoluând şi cei trei piloţi zălăuani.

Cel mai bun rezultat a fost obţinut de campionul absolut, Szabo Robert, care s-a situat pe locul trei la clasa 4 (cea mai puternică clasă de la avansaţi, motor 4X4).

Rezultatul nu l-a mulţumit, însă, pe pilotul zălăuan, obişnuit cu clasări pe primele două poziţii în sezonul trecut.

“A fost un concurs frumos, dar maşina nu am pregătit-o foarte bine. Ceva nu a funcţionat aşa cum mi-am dorit. Cauciucurile s-au încălzit foarte greu, turbo-ul şi-a dat greu drumul, dar, cu siguranţă în etapele viitoare voi fi mai bine pregătit. Nu pot spune că este un rezultat slab, dar eu am fost obţinuit doar cu lucurile 1 şi 2”, ne-a declarat Szabo Robert.

Tot la clasa 4 a participat şi Vlad Gâlgău, dar acesta nu a urcat pe podium la final. Celălalt zălăuan, Andrei Pantea, nu a putut intra în concurs din cauza unor probleme la motorul maşinii.

Pe podiumul clasei 4 au mai urcat Marius Hudema şi Ovidiu Paşca, ambii din Baia Mare.

Szabo Robert a concurat şi la clasa open, clasându-se la final pe locul cinci.

Ediţia din acest an a Campionatului Internaţional de Rally Sprint cuprinde cinci etape. Runda a doua este programată tot la Satu Mare, în 29 aprilie, iar Baia Mare va găzdui în 30 mai etapa a III-a. Ultimele două etape sunt programate la Carei şi Satu Mare, în 24 iunie, respectiv 18 noiembrie.

Comentarii

comments