Zălăuanul Szabo Robert a câştigat “Raliul Zăpezii” de la Cavnic Marius Morar

Prezent pentru prima dată la “Raliul Zăpezii” de la Cavnic, pilotul zălăuan Szabo Robert a avut o comportare foarte bună, reuşind să urce de trei ori pe podium în cadrul competiţiei. În acest an, a fost a VII-a ediţie, participând peste 35 de echipaje (auto 4×2, ATV, auto 4×4, Moto şi auto tren 4×4). Probele s-au desfăşurat în zona montană Cavnic, traseul având o lungime de 35,5 kilometri.

Szabo Robert a concurat în două probe: cea cu cauciuri cu cuie, desfăşurată pe timp de noapte, în care maşinile au fost echipate cu anvelope de iarnă cu cuie, şi proba fără cuie.

Pilotul zălăuan a întâmpinat anumite probleme la cauciucurile cu cuie, fiind nevoit să intre în cursă cu caucurile normale. Cu toate acestea, Szabo Robert a ocupat la final poziţia a doua, la doar câteva secunde în spatele câştigătorului. Zălăuanul a obţinut un rezultat şi mai bun în cursa unde s-au folosit cauciucuri fără cuie, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

“A fost prima participare pentru mine la Raliul Zăpezii, dar mă bucur foarte mult că am decis să concurez. Am întâmpinat probleme la cauciucurile cu cuie, dar, în cele din urmă a fost bine, deoarece, chiar şi cu cauciucuri normale, am ocupat poziţia a doua, la câteva secunde în spatele câştigătorului. A fost o competiţie foarte interesantă”, ne-a declarat Szabo Robert.

Pilotul zălăun a ocupat prima poziţie şi în clasamentul general al autoturismelor 4×4 dotate cu cauciucuri fără cuie.

La “Raliul Zăpezii”, Szabo Robert a fost ajutat de copilotul Dan Pantea.

Evenimentul de la finalul săptămânii trecute a fost organizat de Asociaţia Club Sportiv Dakar România în colaborare cu Primăria oraşului Cavnic.

