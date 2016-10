Zălăuanul Daniel Magdaş, pentru a patra oară campion naţional la pentatlon militar Marius Morar

Fost atlet de performanţă la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, Daniel Magdaş a devenit cadru militar în anul 2000, fiind în prezent plutonier major în cadrul Batalionului 317 Srijin Logistic “Voievod Gelu” Zalău, subordonat Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania Şimleu Silvaniei. Sportul l-a avut de mic “în sânge”, începând să practice atletismul la vârsta de 11 ani.

“Unchiul meu, Grigore Păşcuţă (fost jucător la Armătura Zalău, n.r.), a fost prima persoană care m-a susţinut şi m-a îndrumat spre sport. Familia noastră este o cunoscătoare a fenomenului sportiv. Am un nepot, Tudor Magdaş, care a devenit în acest an campion naţional la volei cu echipa de juniori I de la CSS 2 Baia Mare”, ne-a declarat Daniel Magdaş.

Zălăuanul în vârstă de 41 de ani a continuat să practice sportul şi după ce a devenit cadru militar, calificându-se în fiecare an la etapa pe Statul Major General a Campionatului Militar de Pentatlon. Magdaş a urcat de fiecare dată pe podium, iar de patru ori a obţinut titlul naţional, primele trei câştigându-le în anii 1999, 2000 şi 2001, iar al patrulea a fost obţinut în acest an.

Etapa finală, cea pe Statul Major General din cadrul Campionatului Militar de Pentatlon s-a desfăşurat la finalul lunii septembrie, la Brăila, calificându-se mitilari din unităţi de elită din România.

Concursul a cuprins cinci probe aplicativ-militare şi sportive: alergare în teren variat (8 kilometri la masculin şi 4 kilometri la feminin), trageri cu armamentul individual din dotare, pistă de 500 de metri cu 20 de obstacole (cele mai dificile obstacole sunt scara fixă şi cea de tip elicopter, de 4 repectiv 6 metri), înot şi aruncarea grenadelor într-un punct fix.

Daniel Magdaş a avut o prestaţie foarte bună la ediţia din acest an, reuşind să devanseze militari mai tineri decât el.

“Nu m-am gândit că voi reuşit să obţin în acest an un nou titlu naţional, dar m-am pregătit foarte bine timp de două luni, la Baia Mare şi la Brăila. Vreau să mulţumesc pe această cale conducerii Batalionului 317 Sprijin Logistic “Voievod Gelu, care m-a susţinut în procesul de instruire şi pregătire. Pentatlonul este cel mai complex sport din cadrul Armatei, la nivel mondial”, a mai precizat plutonierul major Magdaş.

Campionatul Naţional de Pentatlon Militar începe cu etapa pe regiment, cei mai buni şase militari calificându-se la etapa pe Divizie. Urmează etapa pe Statul Major al Forţelor Terestre, apoi etapa finală, cea pe Statul Major General.

Daniel Magdaş a urmat cursurile Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri de la Piteşti, perioadă în care era legitimat la Asociaţia Sportivă a Armatei (ASA) Cluj. Plutonierul major participă în fiecare an la “Crosul TenarisSilcotub”, urcând de fiecare dată pe podium. În acest an a obţinut primul loc în cadrul cursei de 3.000 de metri.

