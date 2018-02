Zălăuanul Cristian Bolduţ a făcut senzaţie în Belgia

Reprezentantul CS Vidalis Zalău a urcat de două ori pe podium la “Diamond Cup”, o competiţie la care au participat sportivi din 23 de ţări, printre ei foşti medaliaţi la Campionatele Europene.

Cristian Bolduţ, antrenorul clubului de karate kyokushin, Vidalis Zalău, a început în forţă anul 2018. Karateka zălăuan a participat sâmbătă la ediţia din acest an a concursului “Diamond Cup”, o competiţie de karate kyokushin la care au participat sportivi din 23 de ţări. Alături de sportivii europeni, au mai fost prezenţi practicanţi de arte marţiale din Japonia, Canada, Rusia şi Kazahstan, reprezentând 13 organizaţii de karate full contact.

România a fost reprezentată la acest eveniment de trei sportivi, alături de zălăuanul Cristian Bolduţ participând doi practicanţi de karate kyokushin din Sibiu. Evenimentul a fost dedicat juniorilor, seniorilor şi veteranilor (peste 40 de ani), aceştia concurând atât în proba de kata, cât şi la kumite.

În proba de kata, unde Cristian Bolduţ se mândreşte cu o serie de rezultate notabile obţinute atât pe plan naţional, cât şi internaţional, zălăuanul a avut o evoluţie foarte bună, câştigând locul I la categoria -75 de kilograme. Pentru a ajunge în finală, reprezentantul CS Vidalis Zalău a fost nevoit să treacă de doi belgieni şi un georgian. În finală, Bolduţ a concurat împotriva unui sportiv din Ucraina, medaliat la Campionatul European din 2017.

“Am avut o evoluţie foarte bună, iar la final, toţi cei cinci arbitri m-au desemnat câştigător. Este un rezultat foarte bun pentru mine, care-mi dă speranţe în vederea participării la Campionatul European ce va avea loc în luna mai, în Polonia”, a precizat Bolduţ.

Zălăuanul a decis să concureze şi în proba de kumite (luptă), o probă la care nu a mai participat de şapte ani, din cauza unei accidentări grave (ruptură de ligamente la genunchiul drept), fiind singurul sportiv din concurs care a concurat atât la kata, cât şi la kumite. În anii anteriori, zălăuanul concura la categoria -70 de kilograme, dar federaţia mondială a schimbat categoriile, anulând-o pe cea de -70 kilograme şi introducând-o pe cea de -75 kilograme. Sportivul din municipiu a avut culoar liber în primul tur, iar în al doilea meci l-a învins prin KO în prima repriză pe un olandez. Bolduţ a obţinut o victorie prin KO şi în al doilea meci, de această dată în repriza a doua, în faţa unui spaniol. În semifinale, sportivul de la CS Vidalis s-a duelat cu un suedez, pe care l-a învins după ce adversarul zălăuanului a fost penalizat de mai multe ori de către arbitri.

Finala a fost extrem de disputată, iar Bolduţ a încercat să-i facă faţă adversarului din Polonia, un sportiv mai tânăr, dar experiementat, care lupta în anii anteriori la categoria 80 de kilograme. Bolduţ a pierdut finala, obţinând astfel locul doi la finalul competiţiei.

“Categoria -75 de kilograme a fost uşor nepotrivită pentru mine, fiindcă am avut adversari mai grei decât mine. Mă bucur, totuşi, că am reuşit să ajung până în finală, mai ales că ultima competiţie la care am concurat în proba de kumite a avut loc în urmă cu şapte ani. Încă de atunci mi-am dorit să revin pe tatami şi să mai particip cel puţin la un concurs de mare anvergură, cum a fost cel din Belgia. După şapte ani, la vârsta de 39 de ani, a venit acel moment şi sunt foarte mulţumit de rezultatele obţinute”, ne-a declarat sportivul medaliat în anii anteriori la Campionatele Naţionale şi Europene în proba de kumite.

Pentru Cristian Bolduţ urmează Campionatul Naţional de Karate Kyokushin, programat în luna martie, apoi Campionatul European, ce va avea loc în luna mai, în Polonia.