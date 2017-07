Zălăuanul Cornel Florean a câştigat un nou turneu de tenis Marius Morar

Parcul Rozelor din Cluj-Napoca a fost zilele trecute gazda turneului de tenis de câmp, intitulat “Wilson Cup”, turneu rezervat amatorilor, la care a fost prezent şi zălăuanul Cornel Florean. Acesta a evoluat în proba de simplu, jucând la nivelul 7, unul dintre cele mai dificile din concurs.

Reprezentantul CSM Zalău a avut un parcurs foarte bun, reuşind să câştige concursul la categoria la care a concurat. Nemaifiind prezent de doi ani la un astfel de eveniment, sportivul zălăuan a fost nevoit să joace în calificări, reuşind să-şi învingă în două seturi adversarul.

În primul tur de pe tabloul principal, Cornel Florean a dispus în două seturi, 6 – 4, 6 – 2 de Radu Răzvan Ujica, din Iaşi. Zălăuanul a obţinut o victorie în două seturi şi în sferturile de finală, câştigând cu scorul 7 – 6, 6 – 4 duelul cu Valentin Chindriş, din Cluj-Napoca, favoritul concursului. Al treilea adversar a fost timişoreanul Dinu Nica, de care Florean a dispus tot în două seturi, 7 – 5, 6 – 4, calificându-se în semifinale. Adversarul din penultimul act al turneului a fost un alt clujean, Cristian Iederan, pe care Cornel Florean l-a învins în trei seturi, 4 – 6, 6 – 2, 10 – 3.

În finala concursului, reprezentantul CSM Zalău l-a întâlnit pe Marius Marian, fost jucător la Universitatea Cluj, în faţa căruia s-a impus cu 6 – 3, 6 – 1.

“A fost un concurs foarte greu, cu adversari buni, mai ales că eu am fost printre cei mai în vârstă participanţi la acest nivel. Cu sportivul pe care l-am învins în finală m-am întâlnit şi în urmă cu doi ani într-o semifinală, fiind câştigător şi de acea dată. Faptul că am o pregătire fizică foarte bună, m-a avantajat foarte mult”, ne-a declarat Cornel Florean.

Pentru rezultatul obţinut la turneul de la Cluj-Napoca, Cornel Florean a primit un trofeu, o diplomă, dar şi un voucher Wilson în valoare de 350 de lei. Tenismenul zălăuan a mai câştigat în acest an “Cupa Tenski”, de la Braşov, turneu desfăşurat la finalul lunii martie.