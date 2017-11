Zălăuanul Călin Marincaş a fost desemnat cel mai bun karateka din lume

În cadrul festivităţii de deschidere a Campionatului Mondial de Karate Fudokan de la Cluj-Napoca, Federaţia Internaţionale de Karate Fudokan a desemnat cei mai buni sportivi ai anului, iar la masculin, zălăuanul Călin Marincaş a primit această distincţie.

Ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Karate Fudokan, desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 3 – 5 noiembrie, a fost una specială pentru zălăuanul Călin Marincaş, antrenor şi sportiv al clubului Seiko Zalău. La festivitatea de deschidere a evenimentului s-au acordat şi câteva distincţii, fiind desemnaţi şi cei mai buni sportivi din cadrul Federaţiei Internaţionale de Karate Fudokan atât la masculin, cât şi la feminin.

La masculin, distincţia de “cel mai bun sportiv” i-a revenit zălăuanului Călin Marincaş, multiplu campion mondial şi european, iar la feminin, “cea mai bună karateka”, a fost desemnată o sportivă din Serbia.

“Mă bucur foarte mult că am fost ales cel mai bun sportiv de conducerea Federaţiei Internaţionale. Este o onoare, chiar dacă practic acest sport de mulţi ani şi am obţinut rezultate notabile la nivel mondial şi european. Sper ca tinerii care vin din urmă să practice acest sport cu o pasiune la fel de mare, pentru că sportivii români au făcut şi continuă să facă cinste acestei ţări prin rezultatele obţinute în concursurile internaţionale”, a declarat Călin Marincaş.

Conducătorul clubului Seiko Zalău a obţinut la evenimentul de la Cluj un nou titlu de campion mondial, în proba de kata – echipe, iar la kata individual, Marincaş a fost medaliat cu argint.

La Campionatul Mondial de la Cluj-Napoca au fost prezenţi aproximativ 2.000 de sportivi, reprezentând 40 de ţări.

Rezultate remarcabile pentru Terra Kid Zalău

Cu rezultate remarcabile s-au întors de la Campionatul Mondial şi sportivii clubului Terra Kid Zalău. Iulia Cliţan, fiica preşedintelui Remus Cliţan, a devenit dublă campioană mondială, cucerind aurul în proba de kata-echipe şi fukugo. La kumite echipe, zălăuanca a fost medaliată cu argint, iar la kata individual, a urcat pe treapta a treia a podiumului.

Un alt zălăuan, Dan Poptelecan, a obţinut patru medalii, dintre care una de aur, două de argint, iar alta de bronz. Szeri Roberta, sportivă originară din Şărmăşag, a fost medaliată cu bronz la kumite echipe.

Ana Popescu, o altă sportivă legitimată la CS Terra Kid Zalău, a obţinut patru medalii de aur la junioare, rezultate înregistrate şi de Horaţiu Lixandru. Acesta din urmă a fost medaliat şi cu bronz în proba de kumite echipe. Pe podium au mai urcat Ileana Benescu, Cristian Duţă şi Vlad Popescu, toţi trei la seniori, iar la tineret a mai fost medaliat Rareş Mayer.

“Sunt foarte fericit pentru rezultatele obţinute de sportivii clubului nostru, dar mai ales de prestanţa şi profesionalismul de care au dat dovadă. Au demonstrat încă o dată că sunt o adevărată echipă”, a precizat preşedintele Remus Cliţan.

Cupa Mondială, o reuşită pentru sportivii de la Seiko Zalău

Dacă la Campionatul Mondial, Seiko Zalău l-a avut ca reprezentant în acest an doar pe Călin Marincaş, la Cupa Mondială rezervată copiilor şi cadeţilor, clubul zălăuan a participat cu o delegaţie numeroasă.

George Pup, Matyas David şi Luca Tamaş au fost medaliaţi cu aur la kata echipe, în cadrul categoriei copii 3. La copii 2, Adrian Pop şi Matei Pop au obţinut argintul la enbu masculin.

O figură frumoasă a făcut şi echipa formată din Solyom Szilard, George Găvriluţ şi Nemeti Zoltan în proba de kata, iar la kumite echipe, Solyom Szilard, Antonia Grosu şi Vlad Popescu au reuşit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

La kumite individual, Găvriluţ s-a clasat pe locul doi.

Rezultate notabile au mai obţinut Marc Vereşezan şi Radu Puie.