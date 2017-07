Zălăuanul Adrian Gontariu ar putea deveni adversarul campioanei României Marius Morar

Voleibalistul poartă în această perioadă tratative cu trei cluburi din străinătate, dar şi cu Arcada Galaţi, câştigătoarea Cupei României în sezonul trecut

“Mă bucur să fiu din nou acasă, în primul rând pentru că sunt aproape de familie. Mi s-a prezentat un proiect pe doi ani, care mi-a plăcut şi sper să reuşim performanţe notabile cu această echipă”, afirma în urmă cu un an voleibalistul zălăuan Adrian Gontariu. Jucătorul ce evoluează pe postul de universal părea decis să-şi încheie cariera în Zalău, acolo unde a şi început să practice sportul la fileu, Gontariu fiind un produs al Clubului Sportiv Şcolar.

Devenit în acest an, în premieră, campion al României cu o echipă zălăună, voleibalistul nu a ajuns la o înţelegere cu oficialii clubului, astfel că cele două părţi şi-au încheiat colaborarea după numai un sezon.

Ofertele nu au încetat să apară, mai ales că Gontariu este un jucător cu mare experienţă, având o carieră impresionantă.

“Încă nu m-am decis asupra viitorului. Am câteva oferte din străinătate, dar port tratative şi cu cei de la Arcada Galaţi, care vor să obţină titlul naţional în sezonul viitor. Mi-aş fi dorit să rămân la Zalău, dar nu am ajuns la o înţelegere cu cei din conducere. Sper să obţină rezultate la fel de bune şi în sezonul viitor. Mi-aş dori să câştige din nou campionatul, cu toate că le va fi mult mai greu decât în sezonul trecut”, este de părere Gontariu.

Volei Municipal Zalău a fost al 9-lea club de seniori pentru care a evoluat Gontariu în carieră, după Deltacons Tulcea, Tomis Constanţa, Baniyas Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Remat Zalău, VfB Friedrichshafen (Germania), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), Politechnika Warzawska (Polonia) şi Rennes Volley (Franţa).

Comentarii

Comentari