Zălăuanca Ioana Lung, între cei mai buni 16 tenismeni din România Marius Morar

Dacă secţia de tenis de câmp a Clubului Sportiv Municipal Zalău nu a mai avut de câţiva ani reprezentant la Campionatul Naţional, Palatul Copiilor din Zalău se poate mândri cu o astfel de performanţă chiar şi în acest an. Raul Ciupe a fost reprezentantul Palatului Copiior din municipiu la ediţia din 2015, când a ajuns până pe “tabloul principal de 32”.

În debutul acestui an, a venit rândul Ioanei Lung să se afirme, o sportivă de 12 ani pregătită tot de Mihai Anca. Reprezentanta Palatului Copiilor a participat săptămâna trecută la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de tenis, rezervat copiilor de până la 12 ani, competiţia desfăşurându-se la Bucureşti.

Ioana Lung a evoluat atât la simplu, cât şi în proba de dublu, unde a avut-o ca parteneră pe Patricia Goina, de la Sănătatea Oradea.

La simplu, tenismena de la Palatul Copiilor s-a calificat direct pe “tabloul principal de 32”, datorită locului 22 pe care-l ocupă în clasamentul naţional la categoria 12 ani. Ioana Lung a reuşit chiar să treacă de primul tur, performnaţă ce nu a mai fost realizată de niciun alt zălăuan în ultimii ani, învingând-o în “16-imi” pe brăileanca Ioana-Miruna Cristea, cu scorul de 4 – 6, 6 – 3, 6 – 1.

În optimi, tenismena antrenată de Mihai Anca a cedat cu scorul de 1 – 6, 2 – 6 în faţa ieşencei Ioana Maria Secară.

Competiţia a fost câştigată de bucureşteanca Maria Sara Pop.

La dublu, Ioana Lung şi Patricia Goina au dispus în primul tur cu 4 – 6, 7 – 6, 10 – 8 de perechea formată din Ioana Maria Alexandrescu (Asociaţia Club Tenis Alba) şi Briana Szabo (CS Winners TC Bucureşti). În sferturile de finală, Lung şi Goina au fost eliminate în două seturi de Briana Maria Spătaru (LPS – CSS Piteşti) şi Ciubotaru Maria (CSM Focşani 2007).

În urma rezultatelor înregistrate la Campionatul Naţional de la Bucureşti, Ioana Lung a urcat pe locul 20 în clasamentul naţional, performanţă obţinută după patru ani de practicare a “sportului alb”.

Sportiva antrenată de Mihai Anca speră să se califice şi la ediţia din vară a Campionatului Naţional, unde îşi propune chiar o clasare mai bună decât la “Naţionalele” din această iarnă.

Comentarii

comments