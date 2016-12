Zălăuanca Alina Czeczi s-a întors la Dunărea Brăila Marius Morar

După o jumătate de an în care a îmbrăcat tricoul formaţiei CS Măgura Cisnădie, extrema zălăuană Alina Czeczi s-a întors la Brăila, club la care s-a transferat în 2013 de la Handbal Club Zalău. Handbalista şi-a încheiat contractul cu formaţia brăileană în această vară şi spera să aibă un viitor frumos la Cisnădie. Totul a decurs normal până la partida de pe teren propriu pe care Măgura Cisnădie a pierdut-o cu 19 – 20 în faţa celor de la Danubius Galaţi, la finalul căreia, conducerea ar fi acuzat-o atât pe Czeczi, cât şi pe Alina Horjea că nu şi-au apărat corect şansele. Ambele s-au despărţit în această iarnă de echipa din Cisnădie, iar la scurt timp, Czeczi a ajuns la o înţelegere cu clubul din Brăila.

“Am primit o ofertă din partea clubului din Brăila şi am decis să mă întorc acolo, pentru că am mai lucrat cu antrenorul Costică Buceschi, iar acest lucru a fost unul dintre factorii de decizie. Sper să avem un retur bun şi să terminăm sezonul pe locul propus”, ne-a declarat jucătoarea.

Alina Czeczi a evoluat în zece partide pentru Măgura Cisnădie, marcând 23 de goluri.

