Voleibaliştii zălăuani joacă în Capitală

Penultima etapă din turul fazei a doua a Diviziei A1 a programat şi duelul dintre campioana en-titre, Volei Municipal Zalău şi Steaua Bucureşti, formaţie ce a încheiat pe primul loc sezonul regulat. Formaţia de la poalele Meseşului ocupă locul patru în acest moment, la 15 puncte în spatele Stelei, echipă ce ocupă poziţia secundă în acest moment.

În sezonul regulat, Zalăul a pierdut categoric ambele partide, scorul la general fiind 6 – 0 în favoare “roş-albaştrilor”.

Echipa zălăuană are un avans de cinci puncte de ocupanta locului cinci, Universitatea Craiova, echipă ce primeşte miercuri după-amiaza vizita formaţiei CSM Bucureşti.

“Mergem la Bucureşti cu moralul ridicat după victoria cu CSM Bucureşti. A fost destul de greu în ultima lună, nici nu mai ştiu câţi kilometri am făcut, dar, cu siguranţă sunt mii de kilometri parcurşi şi nu a fost deloc uşor pentru băieţi. Pentru partea a doua a play-off-ului, avem trei meciuri pe teren propriu şi va trebui să luptăm să obţinem maximum de puncte din fiecare partidă”, a declarat bulgarul Nikolay Jeliazkov.

“Campionatul încă se joacă, fiindcă mai sunt opt etape şi nimic nu este decis. Echipa din Zalău nu mai are nimic de pierdut şi va juca fiecare meci la victorie. Cred că va fi un meci bun, fiindcă, să nu uităm, Volei Municipal este campioana ediţiei trecute. În jocul echipe zălăuane se vede o schimbare în bine în ultima perioadă, de când a fost numit antrenor Nikolay Jeliazkov. Va fi un meci pe care ne dorim să-l câştigăm, mai ales că venim după o înfrângere cu Tricolorul Ploieşti”, a declarat, de cealaltă parte, Bogdan Tănase, antrenorul Stelei.

Partida dintre Steaua Bucureşti şi Volei Municipal Zalău este programată miercuri după-amiaza, începând cu ora 19 şi va fi transmisă pe DigiSport. Meciul va fi oficiat de un cuplu din Galaţi, format din Lucian Năstase şi George Grădinaru.

În cadrul etapei din această după-amiază a mai fost programată partida dintre Tricolorul Ploieşti şi Arcada Galaţi, ce va avea loc la ora 17.

Clasament:

1. Tricolorul Ploieşti 25 22 3 69 – 19 64p

2. Steaua Bucureşti 24 21 3 65 – 16 62p

3. Arcada Galaţi 24 19 5 63 – 27 57p

4. Volei Municipal Zalău 25 16 9 56 – 36 47p

5. SCMU Craiova 25 14 11 46 – 46 42p

6. CSM Bucureşti 25 14 11 48 – 42 41p

sursa foto: voleizalau.ro