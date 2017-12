Volei Municipal Zalău, la două seturi de Final Four-ul Cupei României

Volei Municipal Zalău mai are nevoie de două seturi pentru a accede în semifinalele Cupei României. Campioana României s-a impus cu scorul de 3 – 1 în manşa tur din sferturile de finală, în faţa echipei Unirea Dej, iar returul este programat miercuri seara, în Sala Sporturilor din Dej.

Chiar dacă echipa pregătită Marian Constantin a obţinut trei puncte în jocul de la Zalău, libero-ul Adrian Feher consideră că el şi colegii săi trebuie să fie foarte precauţi pentru a se califica în Final Four-ul Cupei României.

“Zalăul pleacă favorită mereu în disputele cu Unirea Dej, dar acest lucru nu rezolvă cu nimic lucrurile. Tot noi va trebui să rezolvăm problema calificării, iar la ora meciului din Dej să fim foarte concentraţi. La Dej este o sală destul de mică, ce-i avantajează pe adversarii noştri. Va trebui să practicăm un joc foarte bun pentru a ne califica în faza următoare”, a declarat Adrian Feher.

Şi antrenorul Dejului, Marius Dascălu, consideră că echipa zălăuană are prima şansă la calificare.

“Volei Municipal Zalău este favorită la calificarea în semifinalele Cupei României, dar atâta timp cât mai este un meci retur, orice este posibil. Noi am “smuls” un set în turul de la Zalău, cu toate că nu ştiu cât de mult contează acest lucru”, a precizat Dascălu.

Partida dintre Unirea Dej şi Volei Municipal Zalău este programată la ora 18 şi va fi oficiată de o brigadă formată din băimărenii Cristian Şerei şi Răzvan Lupuţan.

În celelalte trei semifinale, se vor duela: Dinamo Bucureşti – Arcada Galaţi, SCM Universitatea Craiova – CSM Bucureşti şi Steaua Bucureşti – Tricolorul Ploieşti.

foto: voleizalau.ro