Volei Municipal Zalău începe aventura europeană în Portugalia

Campioana României va evolua miercuri seara, începând cu ora 22:30 (ora României) pe terenul campioanei Portugaliei, Benfica Lisabona

După nouă etape scurse din actualul sezon al Diviziei A1 şi un meci disputat în Cupa României, Volei Municipal Zalău începe o nouă aventură în cupele europene. Formaţia pregătită de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae va evolua, la fel ca anul trecut, în Cupa Challenge, urmând să întâlnească în faza a II-a a competiţiei campioana Portugaliei, Benfica Lisabona.

“În ultimii ani, echipa din Zalău a fost prezentă în fiecare sezon şi în cupele europene, am jucat chiar şi în Liga Campionilor şi suntem obişnuiţi cu un program încărcat. Cred că vom reuşi să gestionăm bine situaţia şi să obţinem rezultate pozitive în perioada următoare”, a declarat libero-ul Zalăului, Adrian Feher.

“Benfica Lisabona este o echipă valoroasă, iar noi va trebui să arătăm un volei de calitate dacă ne dorim să obţinem calificarea în faza următoare. Sperăm ca la finalul celor două meciuri să avem un punctaj mai bun decât adversarii noştri”, a precizat şi antrenorul principal al campioanei, Marian Constantin.

Benfica Lisabona a devenit de şapte ori campioana Portugaliei, având tot atâtea titluri câştigate câte are şi clubul zălăuan. Echipa portugheză a câştigat de 16 ori şi Cupa Portugaliei, iar de alte şapte ori, Supercupa Portugaliei.

Benfica a devenit pentru prima dată campioană naţională în sezonul 1980 – 1981, iar al doilea titlu l-a câştigat după zece ani. După 14 ani a urmat titlul cu numărul trei, iar celelalte patru campionate au fost câştigate în sezoanele 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015 şi 2016 – 2017.

În lotul formaţiei portugheze se află şi fostul jucător al echipei Remat Zalău, brazilianul Raphael Margarido Vinhedo, care s-a arătat încântat de faptul că va avea ocazia să joace din nou în faţa spetactorilor zălăuani.

Benfica Lisabona are în componenţă şapte portughezi, trei brazilieni, doi sârbi, un bulgar şi un voleibalist din Trinidad Tobago.

Partida tur dintre Benfica Lisabona şi Volei Municipal Zalău este programată miercuri seara, la ora 22:30 (ora României), în Sala Sporturilor din Lisabona. Jocul va fi oficiat de un cuplu feminin format din belgianca Richter Janita şi Suoto Jimenez Gloria, din Spania.

Returul dintre Volei Municipal Zalău şi Benfica Lisabona este programat miercuri, 29 noiembrie, la ora 18, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Echipa care va avea un punctaj mai bun în urma desfăşurării celor două jocuri, va accede în 16-imile de finală ale Cupei Challenge.

În faza a doua a Cupei Challenge evoluează şi Tricolorul Ploieşti, echipa pregătită de Sergiu Stancu urmând să întâlnească formaţia elveţiană, Lausanne Volleyball Club Universite. Meciul tur este programat miercuri seara, de la ora 21 (ora României), în Elveţia.

sursa foto:voleizalau.ro