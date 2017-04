Volei Municipal Zalău, în faţa punctului care-i poate aduce titlul Marius Morar

Noul sistem de desfăşurare din faza a doua a Diviziei A1 la volei a făcut ca actuala ediţie să fie una dintre cele mai disputate din ultimul deceniu. Este, practic, un “minicampionat de şase” din care mai sunt de disputat două etape. Până în etapa trecută, lupta pentru titlul de campioană era între vicecampioana Volei Municipal Zalău, campioana SCM Universitatea Craiova şi Arcada Galaţi. Gălăţenii au cedat cu scorul de 1 – 3 pe terenul celor de la Tricolorul Ploieşti, astfel că lupta pentru prima poziţie a rămas între echipa zălăuană şi formaţia olteană.

Universitatea Craiova şi Volei Municipal Zalău se vor întâlni chiar în etapa de la finalul acestei săptămâni, penultima a sezonului, partidă în care formaţia de la poalele Meseşului are nevoie de câştigarea a două seturi pentru a deveni campioana României.

“Mergem la Craiova cu gândul de a câştiga cele două seturi prin care am deveni campioni. Nu va fi deloc uşor, pentru că echipa din Craiova este foarte valoroasă, iar pe teren propriu are o evoluţie foarte bună. Pentru noi, important este că toţi jucătorii sunt valizi, fiindcă s-a refăcut şi Karel Lintz. Am încredere în băieţi că vor face tot ce depinde de ei pentru a câştiga un punct la Craiova”, a afirmat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin.

“Pentru noi, partida de la Craiova este una ca oricare alta, pe care o abordăm la victorie. Cred că putem obţine punctul de care avem nevoie pentru a deveni campionii României. În meciul pe care l-am disputat la Craiova în returul primei faze, am pierdut cu 0 – 3, dar am condus în multe momente. Sperăm ca istoria să nu se repete duminică”, a precizat şi libero-ul Adrian Feher.

Zalăul are un avans de cinci puncte faţă de formaţia Craiova, iar în cazul unei înfrângeri în trei sau patru seturi, Volei Municipal va avea nevoie de o victorie în ultima partidă a sezonului, cea de pe teren propriu cu Arcada Galaţi, pentru a fi sigură că nu pierde titlul naţional.

Meciul dintre Universitatea Craiova şi Volei Municipal Zalău este programat duminică, la ora 11:30, în Sala Sporturilor din Craiova. Partida va fi transmisă în direct la DigiSport.

În cadrul penultimei etape a “minicampionatului de şase”, Tricolorul Ploieşti va primi vizita echipei CSM Bucureşti, iar Arcada Galaţi va evolua pe teren propriu împotriva Stelei.

