Volei Municipal Zalău ia opţiune importantă în lupta pentru titlul de campioană Marius Morar

Volei Municipal Zalău a învins miercuri seara cu scorul de 3 – 1 campioana României, Universitatea Craiova şi s-a distanţat la şapte puncte de formaţia olteană.

Victorie de senzaţie obţinută miercuri seara, pe teren propriu, de Volei Municipal Zalău în faţa campioanei României, SCM Universitatea Craiova. Voleibalişitii pregătiţi de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae au dispus cu 3 – 1 de formaţia pregătită de Dănuţ Pascu, cel care este şi selecţionerul echipei naţionale masculine.

Cu un joc foarte bun făcut la blocaj de centrul Răzvan Mihalcea şi cu o poftă mare de joc din partea universalului Adrian Gontariu, Volei Municipal Zalău a reuşit să se impună în primele două seturi. Actul de debut a fost câştigat cu 31 – 29, după 7 – 8 şi 16 – 14 la cele două întreruperi tehnice. Zalăul s-a desprins la 22 – 19, dar o serie de greşeli la preluare au făcut ca oaspeţii să restabilească egalitatea la 22. Craiova a reuşit chiar să treacă în avantaj, 25 – 26, dar blocajul lui Mihalcea a ieşit din nou în evidenţă în final, iar Zalăul s-a impus în prelungiri.

Centrul Craiovei, Nikita Stulenkov, a fost “jucătorul cheie” în debutul setului doi, oltenii intrând cu 8 – 5 la primul time-out tehnic. Zălăuanii au restabilit egalitatea la 10, Craiova s-a desprins, din nou, la 15 – 13, dar vicecampioana a câştigat următoarele trei puncte, intrând cu 16 – 15 la cea de-a doua întrerupere tehnică. Finalul a fost al Zalăului, care s-a desprins la 25 – 20.

Volei Municipal nu a mai avut o evoluţie la fel de bună în parţialul trei, iar Craiova s-a impus cu 25 – 21, după ce s-a aflat în permanenţă la conducere.

Victoria de trei puncte era obligatorie ca zălăuanii să păstreze un avans considerabil în cursa pentru titlu, astfel că vicecampionii s-au mobilizat în setul patru, reuşind să se impună cu 26 – 24, după un final de infarct. 24 – 24 a devenit scorul, după ce Zalăul a condus cu 18 – 15. Un blocaj bun reuşit de Mihalcea la scorul de 24 – 24 şi un atac în diagonală realizat de Gontariu la scorul de 25 – 24, după o preluare impecabilă făcută de libero-ul Feher, au “închis” meciul de miercuri seara.

“Este o victorie foarte importantă, care ne dă posibilitatea să ne distanţăm la şapte puncte de echipa din Craiova. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să câştigăm toate meciurile de pe teren propriu şi să obţinem cât mai multe puncte din deplasare. Spectatorii au fost şi în această seară la înălţime. Practic, a fost un spectacol atât pe teren, cât şi în tribune. Le mulţumim că sunt alături de noi şi sperăm să putem sărbători câştigarea titlului împreună cu ei în ultima etapă”, a declarat antrenorul secund al Zalăului, Bogdan Nicolae.

“Este devreme să facem calcule pentru campionat. Trebuie să rămânem la fel de concentraţi, să luăm fiecare meci în parte şi abia la final să tragem linie. Astăzi am jucat bine, chiar dacă s-a simţit la un moment dat oboseala. Leo s-a şi accicentat în setul patru, dar important este că a ieşit bine la final. Se poate întâmpla orice până la sfârşitul sezonului, de aceea cred că trebuie să rămânem la fel de concentraţi până la finalul sezonului”, a precizat universalul Adrian Gontariu.

Craioveanul Laurenţiu Lică este de părere că şansele oltenilor la titlu au scăzut considerabil după eşecul de la Zalău: “Am demarat mai greu acest joc. Am reuşit să revenim în setul trei, dar, per ansamblu, am jucat exact cum nu trebuia. Zalăul a ştiut ce jucăm şi le-a fost uşor să câştige primele două seturi. În finalul setului patru, nu am mai putut face faţă presiunii şi am cedat. Este o victorie frumoasă a echipei din Zalău, o victorie prin care se apropie foarte mult de titlul naţional. Noi rămânem cu şansa a doua din acest moment. Cred că este aroape imposibil de recuperat un handicap de şapte puncte”.

După victoria în faţa Craiovei, Volei Municipal Zalău a acumulat 64 de puncte, menţinându-se în fotoliul de lider. Poziţia secundă este ocupată de Arcada Galaţi, cu 60 de puncte, iar pe treapta a treia a podiumului se află Universitatea Craiova, cu 57 de puncte. Steaua Bucureşti, a patra candidată la titlul naţional, ocupă locul patru, tot cu 57 de puncte.

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Vlad Cuciureanu, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. Au mai evoluat: Rareş Bălean şi Cornel Miron. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

SCM Universitatea Craiova: Cristian Bartha, Laurenţiu Lică, Nikita Stulenkov, Keller Gil, Bogdan Ene, Marian Bala şi Mihai Mărieş – libero. Au mai evoluat: Andrei Georgescu, Koprivika Lazar, Silviu Şuşon, Răzvan Olteanu şi Todor Filip. Antrenori: Dănuţ Pascu (principal) şi Claudiu Mitru (secund)

