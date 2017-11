Volei Municipal Zalău, cu gândul la 16-imile Cupei Challenge

Învinsă cu scorul de 1 – 3 în manşa tur din prima fază a Cupei Challenge, Volei Municipal Zalău speră să întoarcă rezultatul de la Lisabona şi să acceadă în 16-imile de finală ale competiţiei. Chiar şi în cazul unei victorii cu 3 – 0 a zălăuanilor, echipa calificată în faza următoare se va decide în urma disputării “setului de aur”.

Volei Municipal Zalău va încerca să “spele” miercuri seara eşecurile din ultimele două partide printr-o calificare în 16-imile de finală ale Cupei Challenge. Misiunea campioanei României va fi una cât se poate de dificilă, având în vedere că în partida tur, Benfica Lisabona s-a impus cu 3 – 1.

Campioana României nu traversează una dintre cele mai bune perioade, iar sâmbătă a suferit primul eşec pe teren propriu într-un meci oficial după mai bine de un sezon, pierzând cu 1 – 3 jocul cu Tricolorul Ploieşti.

“Sper să avem o sală plină alături de noi, să câştigăm cu 3 – 0 sau 3 – 1 apoi să forţăm calificarea în “setul de aur”. Ar fi frumos să le facem o bucurie suporterilor noştri, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă. Am avut foarte puţine informaţii despre echipa adversă înaintea meciului tur, dar, cu toate acestea, am făcut un joc destul de bun. Am încredere în băieţi şi cred că putem spera la o calificare în faza următoare”, a declarat Marian Constantin, antrenorul Zalăului.

În urmă cu două sezoane, campioana României a produs o surpriză în Cupa CEV, eliminând Galatasaray Istambul la “setul de aur”, după ce turcii au câştigat cu 3 – 1 acasă, iar Zalăul s-a impus cu acelaşi scor la Zalău.

Coordonatorul formaţiei portugheze, Raphael Margarido Vinhedo, fostul jucător al echipei Remat Zalău, este conştient de faptul că partida de la Zalău va fi total diferită faţă de cea din tur.

“A fost un meci foarte greu aici, în Lisabona. Adversarii au avut servicii foarte bune şi au jucat bine la mingile înalte. Trebuie să ne organizăm mai bine blocajul, ca să-i putem stopa la mingile înalte. Sper că aceasta va fi soluţia pentru al doilea meci. Mă astept la un meci greu, ştiu că va fi multă lume în sală şi Zalăul va face un spectacol frumos. Vom da totul pentru a le arată adversarilor că avem un nivel bun în voleiul din Portugalia. Sunt foarte fericit că vin, din nou, în Zalau”, a precizat Margarido.

La echipa din Lisabona evoluează un alt voleibalist ce a activat în campionatul din România, centrul Miroslav Gradinarov, fost jucător la Arcada Galaţi.

Meciul retur dintre Volei Municipal Zalău şi Benfica Lisabona este programat miercuri seara, la ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău. Jocul va fi oficiat de turcul Demir Deniz şi de bulgarul Varbanov Atanas.

Echipa calificată în 16-imile de finală va întâlni formaţia austriacă, Holding Gratz, unde este antrenor secund Zoltan Mozer, cel care a evoluat în 2011 la Remat Zalău pe postul de trăgător secund.