Volei Municipal Zalău are asigurate medaliile de argint Marius Morar

Victoria obţinută în trei seturi de Volei Municipal Zalău miercuri după-amiaza, pe terenul echipei CSM Bucureşti, îi asigură formaţiei de la poalele Meseşului locul doi la finalul sezonului. Practic, Volei Municipal Zalău nu mai poate pierde medaliile de argint, indiferent de rezultatele înregistrate în ultimele două etape.

Chiar şi fără niciun punct obţinut în ultimele două runde, formaţia zălăuană poate deveni în acest an, pentru a patra oară consecutiv, vicecampioana României.

Situată în fotoliul de lider, echipa antrenată de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae are în acest moment un avans de cinci puncte faţă de campioana Universitatea Craiova şi se află la o distanţă de şase puncte faţă de ocupanta locului trei, Arcada Galaţi. Chiar şi în cazul în care gălăţenii ar egala la puncte echipa Zalăului, vicecampioana României ar avea un setaveraj mai bun, dar şi un coeficient favorabil în meciurile directe. În prima fază a campionatului, Zalăul a învins Galaţiul cu 3 – 0 pe teren propriu, iar în retur a cedat cu 2 – 3. Primul meci din faza a doua, desfăşurat pe terenul Arcadei, a fost câştigat cu scorul de 3 – 1 de gălăţeni, iar returul este programat în data de 26 aprilie, la Zalău, partidă în care este greu de crezut că Volei Municipal nu va obţine nici măcar un set.

“Indiferent de ce se întâmplă în ultimele două etape, nu mai avem cum pierde medaliile de argint. Practic, în acest moment suntem vicecampionii României, însă, aşa cum am mai spus, ne dorim foarte mult să câştigăm titlul în acest an. Ar fi o satisfacţie enormă atât pentru cei care fac parte din club, cât şi pentru suporterii noştri minunaţi, care ne sunt alături la fiecare meci. După o pauză de cinci ani, echipa de volei a Zalăului poate deveni, din nou, cea mai bună din România, ceea ce cred că este, în primul rând, o foarte bună imagine pentru acest municipiu, chiar şi pentru judeţ. Va trebui să fim foarte atenţi în ultimele două etape, dar, am mare încredere în băieţi şi în antrenori că vor obţine la final ceea ce ne dorim cu toţii”, ne-a declarat preşedintele CS Volei Municipal, Vasile Coţa.

Ultimul titlu de campioană câştigat de echipa zălăuană s-a înregistrat la finalul sezonului 2011 – 2012, când clubul se numea Remat Zalău. În următoarea ediţie, formaţia de la poalele Meseşului a intrat în posesia medaliilor de bronz, după care, au urmat trei ani în care Volei Municipal a devenit vicecampioana României.

Volei Municipal Zalău va susţine următorul meci, penultimul din campionat, duminică, 23 aprilie, de la ora 11:30, pe terenul campioanei Universitatea Craiova, iar ultima partidă, în care va primi vizita Arcadei Galaţi, este programată joi, 27 aprilie, la ora 18, în Sala Sporturilor.

