Volei Municipal Zalău a rămas fără coordonatorul Dobromir Dimitrov

Volei Municipal Zalău a început partea a doua a sezonului pe terenul formaţiei Arcada Galaţi. A fost un duel între locurile trei şi patru, două echipe care şi-au împărţit victoriile în sezonul regulat. Echipa de la malul Dunării s-a impus cu 3 – 2, după ce Volei Municipal Zalău a condus cu 2 – 0 la finalul primelor două seturi.

Partida a fost una cu ghinion pentru coordonatorul formaţiei zălăuane, Dobromir Dimitrov, care a suferit o accidentare gravă în finalul setului patru, fiind transportat de urgenţă la Spitalul Clinic Judeţean de Ugenţă “Sfântu Apostol Andrei” din Galaţi, unde a stat mai bine de două ore.

Diagnosticul medicilor a fost “fractură de piramidă nazală cu o uşoară deplasare”, dar deplasarea a fost remediată în dimineaţa zilei de luni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Dobromir a fost lovit din greşeală de colegul său, brazilianul Leonardo Dal Bosco, în timp ce încercau să facă o preluară după un serviciu în forţă.

“Avem probleme cu sextetul de bază, fiindcă Dobromir Dimitrov s-a accidentat la finalul partidei de la Galaţi şi a fost transportat cu ambulanţa la spital. Nu ştiu ce va decide medicul, dar nu cred că ne vom putea baza pe el în meciul de la Craiova. Vom încerca să jucăm cu Filip, dar pentru mine, acest lucru nu schimbă situaţia. Filip a avut o evoluţie bună în finalul meciului de la Galaţi. Păcat că nu am reuşit să câştigăm, fiindcă am început bine şi meritam să obţinem o victorie de trei puncte. După 2 – 0, dacă o echipă nu câştigă şi setul trei, de obicei renunţă la luptă, dar noi am continuat să luptăm până la final”, a declarat bulgarul Nikolay Jeliazkov.

Medicii i-au indicat coordonatorului bulgar să poarte o mască de protecţie în perioada următoare atât la antrenamente, cât şi în timpul meciurilor, având în vedere că perioada de refacere totală după o astfel de accidentare poate dura până la trei luni.

Cu toate că voleibalistul bulgar a rămas inconştient pentru câteva secunde în momentul accidentării, faza respectivă a continuat, iar punctul a fost câştigat de echipa gazdă.