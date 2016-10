Volei Municipal s-a impus în tie-break la Baia Mare Marius Morar

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Volei Municipal Zalău 2 – 3 (-21, -19, 18, 16, -11)

Volei Municipal Zalău a obţinut marţi a doua victorie din acest sezon, din tot atâtea meciuri disputate, câştigând cu scorul de 3 – 2 duelul susţinut pe terenul formaţiei Ştiinţa Explorări Baia Mare. Vicecampioana venea după un succes categoric obţinut pe teren propriu, în faţa nou-promovatei Ştiinţa Bacău, în timp ce maramureşenii au pierdut cu scorul de 1 – 3 duelul din prima etapă, cu echipa campioană, Universitatea Craiova.

Cele două formaţii care s-au întâlnit în derby-ul etapei a II-a au avut evoluţii oscilante. Zălăuanii au început mai bine jocul, reuşind să-şi adjudece primele două seturi, graţie atacurilor reuşite de Gontariu, care a şi făcut cele mai multe puncte în această partidă şi a unui joc foarte bun atât la preluare, cât şi la blocaj a secundului Lintz. Gazdele au punctat mai bine în debutul actului întâi, conducând cu 8 – 4 la prima întrerupere tehnică, după care, situaţia s-a echilibrat în partea a doua. Zalăul a avut 16 – 15 la cel de-al doilea time-out tehnic, iar în final s-a impus cu 25 – 21.

Voleibaliştii pregătiţi de Constantin şi Nicolae au avut o evoluţuie şi mai bună în partea secundă, reuşind să profite de fiecare greşeală a gazdelor. Diferenţa a fost de opt puncte la un moment dat, 20 – 12, iar în final, zălăuanii s-au impus cu 25 – 19.

Situaţia s-a schimbat radical în următoarele două seturi. Băimărenii au jucat cu mai multă ambiţie, iar voleibaliştii zălăuani au făcut multe greşeli neforţate. Lipsa de omogenitate şi-a spus cuvântul în jocul vicecampioanei, care a pierdut seturile trei şi patru cu 18 – 25, respectiv 16 – 25.

A urmat tie-break-ul, în debutul căruia Volei Municipal a punctat mai bine, conducând cu 4 – 1. Băimărenii nu au cedat lupta,s-au apropiat la 7 – 8 în momentul schimbării terenurilor, dar voleibaliştii zălăuani au jucat mai bine în final, reuşind să se impună cu 15 – 11.

“Un meci atipic. Am început foarte bine jocul, am condus cu 2 – 0, după care am avut o cădere inexplicabilă din punctul meu de vedere, dar victoria rămâne victorie. Două puncte sunt mai bune decât unul sau nici unul. La Baia Mare se câştigă foarte greu, fiindcă este o echipă bună, drept dovadă, nu am putut să câştigăm trei puncte”, a declarat antrenorul Zalăului, Marian Constantin.

“Un meci destul de greu, cu o echipă din Baia Mare extrem de bine pregătită atât tehnic, cât şi tactic. Noi nu am ştiut să profităm la maxim de avantajul de două seturi pe care l-am avut, dar am obţinut două puncte importante aici, la Baia Mare, care cred că nu le vor obţine multe echipe. Meciul a fost deschis oricărui rezultat”, a afirmat şi libero-ul Adrian Feher.

“Am obţinut un punct în două meciuri cu două echipe bune, ceea ce este destul de puţin. Am întâlni o echipă bună, la fel ca săptămâna trecută, dar am jucat mult mai bine decât cu Craiova. Dacă eram mai atenţi la începutul setului cinci, situaţia putea fi alta. Una peste alta, am obţinut un punct, dar nu este suficient pentru ceea ce ne-am propus astăzi (marţi, n.r.)”, a precizat tehnicianul Ştiinţei Explorări, Marius Botea.

În etapa viitoare, Volei Municipal Zalău va primi vizita Universităţii Craiova, meciul fiind programat duminică, începând cu ora 19:30, în Sala Sporturilor.

Ştiinţa Explorări Baia Mare: Kaszap Tamas, Gabriel Cherbeleaţă, Mihai Coasă, Ştefan Lupu, Igor Didorciuc, Sushko Artem, Domingos Alan – libero. A mai evoluat: Liviu Râpeanu. Antrenori: Marius Botea (principal) şi Sorin Pop (secund)

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Mykola Rudnytskyi, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. A mai evoluat: Rareş Bălean. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae

