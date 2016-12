Volei Municipal începe o nouă aventură în cupele europene Marius Morar

Vicecampioana României va întâlni miercuri seara, de la ora 18, pe teren propriu, formaţia bosniacă MOK Jedinstvo Brcko.

Volei Municipal Zalău începe miercuri seara o nouă aventură în cupele europene, urmând să evolueze în 16-imile de finală ale Cupei Challenge. Cu excepţia sezonului 2014 – 2015, în care clubul de volei nu s-a înscris în cupele europene din motive financiare, vicecampioana României a fost “abonată” în ultimii ani în competiţiile europene. De altfel, Remat Zalău, cum s-a numit clubul până în urmă cu trei ani, a fost prima echipă românească de volei calificată în grupele Ligii Campionilor, formaţia zălăuană devenind în perioada 2009 – 2012 triplă campioană a României.

MOK Jedinstvo Brcko, adversara zălăuanilor de miercuri, ocupă locul cinci în campionatul din Bosnia după primele opt etape din actualul sezon, având 11 puncte acumulate, cu zece mai puţin decât liderul OK Mladost. Bosniecii au evoluat şi în sezoanele anterioare în cupele europene, activând în repetate rânduri atât în Cupa Challenge, cât şi în Cupa CEV.

Mok Jedinstvo Brcko este un club cu tradiţie în campionatul Bosniei, câştigând de 25 de ori Cupa Bosniei. În campionat, cea mai mare realizare pentru adversara zălăuanilor a fost ocuparea poziţiei secunde.

Echipa zălăuană are un lot mult schimbat faţă de sezonul trecut, în care a ajuns până în prima fază a sferturilor de finală din Cupa CEV, având unul dintre cele mai bune parcursuri din istorie. Vicecampioana speră la un drum cât mai lung şi în Cupa Challenge, o competiţie în care România este reprezentată şi de Tricolorul Ploieşti. Prahovenii vor debuta săptămâna viitoare în cupele europene, urmând să se dueleze cu portughezii de la Fonte Bastardo Azores.

“Cred că am demonstrat în prima parte a campionatului că suntem o echipă valoroasă. Sunt convins că echipa va practica şi miercuri un volei de calitate, iar cu ajutorul publicului vom reuşit să obţinem victoria”, a declarat antrenorul secund, Bogdan Nicolae.

Partida dintre Volei Municipal Zalău şi MOK Jedinstvo Brcko este programată la ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău. Preţul unui bilet este 7 lei, iar conducerea clubului a pregătit o surpriză pentru sălăjenii care vor fi prezenţi la meci. Copiii vor avea accesul gratuit.

Meciul va fi arbitrat de moldoveanul Prozorov Veaceslav şi ucraineanul Paievskyi Volodymyr, iar observator din partea Federaţiei Române de Volei a fost delegat chiar preşedintele Gheorghe Vişan.

