Volei Municipal a pierdut în trei seturi finala Cupei României Marius Morar

Se spune că în volei niciun meci nu seamănă cu celălalt, lucru recunoscut la sfârşitul jocului de duminică şi de componenţii celor două finaliste ale Cupei României. La câteva zile după ce a câştigat titlul de campioană a României chiar pe teren propriu, după ce a învins cu 3 – 0 Arcada Galaţi, Volei Municipal Zalău nu a reuşit să-şi adjudece şi cel de-al doilea trofeu al sezonului, pierzând cu scorul de 0 – 3 finala Cupei României.

“Am încercat să îi ţin pe băieţi cât mai concentraţi după meciul de joi seara, în care am câştigat campionatul, dar se pare că nu am reuşit. Nu pot să spun că nu ne-am fi dorit să câştigăm şi Cupa României, pentru că, tocmai de aceea, am folosit titularii până spre finalul meciului, când mi-am dat seama că nu mai avem cum întoarce rezultatul, dar, o vorbă din popor spune că “nemulţumitului i se ia darul”. Cred că a fost un sezon foarte reuşit pentru noi, mai ales că la început foarte puţină lume ne dădea şanse la câştigarea campionatului. Chiar dacă am ratat în această seară acest trofeu, nu pot decât să-i felicit pe băieţi pentru ceea ce au realizat în acest an”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin.

“Nu a fost un meci atât de spectaculos ca şi cel de la Zalău. Probabil că am jucat şi noi cu mai multă frică, deoarece ştiam că putem pierde şi al doilea trofeu, după ce am ratat titlul. Echipa din Zalău nu a mai avut niciun fel de presiune, dar ne putea pune probleme serioase, fiindcă au fost momente în care a condus chiar şi la diferenţă de patru puncte. Cred că acest trofeu ni l-am dorit mai mult decât adversara noastră, iar aici s-a făcut diferenţa. Pe cei din Zalău i-a interesat foarte mult campionatul, fiindcă după acest trofeu “aleargă” de cinci ani, în timp ce noi am încercat să salvăm oarecum sezonul prin câştigarea Cupei României”, a declarat căpitanul Galaţiului, Filip Despotovski.

Pentru Arcada Galaţi este primul trofeu din istoria clubului, unul pe care Volei Municipal Zalău l-a câştigat în ultimele două sezoane. În urmă cu doi ani, Zalăul învingea cu 3 – 0 Tomis Constanţa, campioana României din acel sezon, iar anul trecut, formaţia de la poalele Meseşului a câştigat tot în trei seturi duelul cu Ştiinţa Explorări Baia Mare.



Comentarii

comments