Volei “de cinci stele” la fileul zălăuan Marius Morar

Fără doar şi poate, asistăm la cel mai disputat campionat în voleiul masculin românesc din ultimii ani, iar Sala Sporturilor din Zalău va gâzdui miercuri seara duelul celor mai bune echipe din campionat. Vicecampioana Volei Municipal Zalău va primi vizita campioanei Universitatea Craiova.

În sezonul regulat, Volei Municipal Zalău s-a impus cu 3 – 0 în turul de la Zalău, iar oltenii lui Dănuţ Pascu şi-au luat revanşa cu acelaşi scor în returul de la Craiova.

Formaţia pregătită de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae se află pe prima poziţie înaintea derby-ului de miercuri după-amiaza, având 61 de puncte, cu patru mai mult decât celelalte trei principale contracandidate la titlul naţional.

“Aşa cum am mai spus, suntem o echipă care putem pierde set sau chiar puncte în faţa oricărei formaţii, dar la Steaua, am demonstrat că putem şi să revenim în faţa oricărui adversar. Meciul cu echipa din Craiova va fi unul disputat şi va conta foarte mult forma de moment a celor două echipe. Cred că putem face o figură frumoasă, mai ales dacă vom avea şi susţinerea publicului, care este alături de noi la toate meciurile de pe teren propriu”, a afirmat universalul Adrian Gontariu.

Liberoul Adrian Feher consideră că vicecampioana poate repeta figura frumoasă făcută la Steaua: “Este un joc dificil, dar, dacă vom pregăti bine acest meci, cred că putem obţine o victorie. Un succes în faţa Craiovei, ar face ca şansele noastre la obţinerea unei medalii cât mai strălucitoare să crească foarte mult. Am demonstrat la Steaua că putem pune probleme oricărui adversar din campionat”.

“Va fi un joc dificil, dar, dacă vom juca la fel cum am făcut-o pe terenul Stelei, cred că vom câştiga. Sperăm ca sala să fie plină, aşa cum a fost aproape la fiecare meci şi să fie al şaptelea jucător. Sperăm să nu dezamăgim la finalul partidei, a declarat şi căpitanul Zalăului, Leonardo Dal Bosco.

“Este clar că venim cu gânduri mari la Zalău, de a obţine victoria. Respectăm adversarul, mai ales că Volei Municipal Zalău este pe prima poziţie în acest moment, dar acest lucru nu ne sperie. Dacă vom reuşi să punem în aplicare tot ceea ce ştim despre adversar, cred că nu ne va fi foarte greu să ne impunem. Totul depinde doar de noi”, ne-a precizat, de cealaltă parte, Laurenţiu Lică, universalul Craiovei.

Partida este programată la ora 18, iar preţul unui bilet este de 7 lei. Elevii au accesul gratuit.

În cadrul etapei a patra a “minicampionatului de şase”, au mai fost programate duelurile: Steaua Bucureşti – Arcada Galaţi şi CSM Bucureşti – Tricolorul Ploieşti.

Clasament:

Clasament locurile 1 – 6:

1. Volei Municipal Zalău 25 21 4 67 – 25 61p

2. SCMU Craiova 25 19 6 64 – 25 57p

3. Arcada Galaţi 25 20 5 63 – 30 57p

4. Steaua Bucureşti 25 19 6 64 – 28 57p

5. Tricolorul Ploieşti 25 16 9 56 – 41 46p

6. CSM Bucureşti 25 11 14 40 – 49 34p

