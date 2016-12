Volei Club Zalău încheie cu victorie anul 2016 Marius Morar

Volei Club Zalău a susţinut sâmbătă ultimul meci din acest an, evoluând pe terenul formaţiei CS Pro Volei Arad, în cadrul unei restanţe din etapa a VI-a a Diviziei A2 Vest. Zălăuanii conduşi de Gabriel Terheş au avut o evoluţie foarte bună, câştigând fără nicio emoţie jocul cu arădenii. Scorul final a fost 3 – 0, iar pe seturi, gazdele au reuşit doar în actul întâi să treacă pragul de 20.

25 – 21 a fost scorul primului set, dar arădenii s-au apropiat abia în final, zălăuanii având 16 – 9 la al doilea time-out tehnic şi 24 – 16 spre final.

“A fost o relaxare din partea băieţilor, am introdus şi jucătorii de rezervă, iar în felul acesta, gazdele s-au apropiat la patru puncte. Nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei, fiindcă am dominat jocul în totalitate”, a afirmat preşedintele clubului, Gabriel Terheş.

În actul secund s-a înregistrat cea mai mare diferenţă de scor, 25 – 16, iar setul trei s-a încheiat cu un avans de şapte puncte în favoarea celor de la Volei Club Zalău.

În urma acestei victorii, formaţia zălăuană a urcat pe poziţia a patra în clasament, urmând ca în etapa viitoare, programată în 21 ianuarie, să primească vizita formaţiei CSS Centrul Naţional de Excelenţă Dej.

“Jocul echipei este în creştere. Ca orice echipă, la început de campionat ne-am propus victorii împotriva anumitor formaţii, în funcţie de potenţialul nostru. Sigur că, orice meci îl abordăm la victorie, dar trebuie să fim conştienţi de valoarea echipei noastre. Puteam obţine mai mult din duelurile cu Baia Mare şi Dej, dar, per ansamblu, suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat. Obiectivul nostru rămâne promovarea tinerelor talente, am plecat şi la Arad cu doi cadeţi în lot, dar ne dorim o clasare între primele patru locuri. Mai sunt meciuri de jucat până la finalul returului, însă, o clasare între primele patru locuri înaintea începerii play-off-ului ar însemna pentru noi mai mult decât îndeplinirea obiectivului”, a mai precizat Terheş.

Volei Club Zalău: Marius Ilieş, Ionuţ Silaghi, Claudiu Iov, Ciprian Pop, Mihai Bujor, Ovidiu Teuşan şi Ciprian Buta – libero. Au mai evoluat: Adrian Gogotă şi Flaviu Bălean. Antrenor: Ovidiu Teuşan.

Clasament:

1. CSS CNE Baia Mare 8 7 1 23 – 6 22p

2. CSU Vest Timişoara 8 7 1 22 – 5 21p

3. CSM Câmpia Turzii 8 7 1 22 – 9 19p

4. Volei Club Zalău 8 3 5 12 – 17 8p

5. CSS CNE LAPI Dej 7 2 5 12 – 17 7p

6. Pro Volei Arad 7 1 6 3 – 19 3p

7. CSU Braşov 8 0 8 3 – 24 1p

