Volei Club Zalău 2015 susţine primul meci pe teren propriu din acest an

Volei Club Zalău 2015 va susţine sâmbătă primul meci oficial pe teren propriu din acest an. Echipa condusă de Gabriel Terheş va primi vizita formaţiei de pe locul cinci, CS ProVolei Arad. În turul de la Arad, zălăuanii s-au impus cu 3 – 2, după ce arădenii au condus cu 2 – 0 la seturi.

Dacă pentru formaţia zălăuană este al treilea sezon în Divizia A2, CS ProVolei Arad evoluează de zece ani în eşalonul secund al voleiului românesc.

Volei Club Zalău 2015 a mai susţinut două partide în acest an, ambele în deplasare, împotriva Ştiinţei Bacău, cedând cu 0 – 3 în ambele dueluri.

“Sperăm să ne impunem în jocul de sâmbătă, mai ales că am reuşit acest lucru şi în turul de la Arad. Băieţii sunt pregătiţi şi îşi doresc să facă un joc bun”, ne-a declarat preşedintele clubului, Gabriel Terheş.

Partida dintre Volei Club Zalău 2015 şi CS ProVolei Arad este programată la ora 12:30, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.

În cadrul rundei cu numărul şapte, au mai fost programate duelurile: Ştiinţa Bacău – CSU Braşov şi CSM Câmpia Turzii – CSS CNE LAPI Dej.