Victorie tranşată în prima repriză pentru HC Zalău Marius Morar

Formaţia pregătită de Gheorghe Tadici s-a impus cu scorul de 32 – 25 în faţa echipei CSM Cetate Devatrans, însă managerul Gheorghe Tadici s-a arătat nemulţumit la final de jocul handbalistelor zălăuane. Scorul primei reprize a fost 18 – 11, iar partea a doua s-a încheiat la egalitate, 14 – 14.

Handbal Club Zalău a obţinut duminică dimineaţa o victorie clară pe teren propriu, scor 32 – 25 în faţa formaţiei CSM Cetate Devatrans. Zălăuancele au avut o primă repriză destul de bună, în care şi-au depăşit adversarele la toate capitolele fără mari eforturi. Bloj şi Dragut au fost principalele marcatoare ale Zalăului în prima repriză, în timp ce Paula Vişan a avut din nou o prestaţie foarte bună între buturi. Zălăuancele au avut 4 – 0 după numai şase minute de joc, iar antrenorul Devei, Ivan Cop, a fost nevoit să solicite primul timp de odihnă. 6 – 1 a arătat tabela în minutul nouă, oaspetele s-au apropiat la trei goluri, dar Zalăul a refăcut rapid ecartul de cinci. Formaţia de la poalele Meseşului şi-a mărit avantajul la opt goluri, chiar la nouă în minutul 30, dar oaspetele au marcat de două ori în decurs de un singur minut, apropiindu-se la şapte goluri până la pauză.

În partea a doua, Tadici a rulat tot lotul pe care l-a avut la dispoziţie, cu excepţia Adinei Cîrligeanu, însă jucătoarele de rezervă au comis multe greşeli, astfel că repriza secundă s-a încheiat la egalitate, 14 – 14.

“Sunt trei puncte câştigate, dar nu sunt mulţumit de evoluţia echipei din repriza a doua. Sunt câteva jucătoare foarte indolente, ca atare, vom lua anumite măsuri după acest joc. Nu este posibil să ai o astfel de evoluţie în faţa unei echipe care s-a reunit abia în luna august. Unele au pretenţii să joace cât mai mult şi sunt nemulţumite că nu evoluează, iar atunci când le introduc în teren, joacă în favoarea adversarului. Astăzi, au vrut să facă concurs care înscrie mai multe goluri. Jocul colectiv a lipsit în totalitate. Am irosit şi atacuri în superioritate numerică, iar în faza de apărare, au dovedit o lipsă de caracter. Se spune că în faza de apărare îţi dovedeşti caracterul, însă, a fost lipsă de caracter din partea lor, atâta timp cât au primit 22 de goluri de la şase şi şapte metri”, a declarat Gheorghe Tadici.

În urma acestui succes, HC Zalău a acumulat 16 puncte, urmând ca în etapa viitoare să evolueze pe terenul echipei CSM Râmnicu Vâlcea.

HC Zalău: Paula Vişan, Ana Maria Inculeţ, Adina Sabău – Larisa Tamaş (1), Cristina Nica (3), Andrada Trif (1), Valentina Panici (3), Raluca Crap (3), Sabine Klimek (4), Teodora Bloj (7), Roxana Rob (5), Ana Maria Dragut (5), Ana Ciolan şi Ştefania Lazăr. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: elena Tadici

CSM Cetate Devatrans: Natasa Savko, Cristina Popovici – Abed Kader Oana (8), Sonia Seraficeanu (7), Lavinia Dobromir (1), Adriana Chelaru (3), Denisa Selever (1), Cristina Straton (2), Cristina Ciuplea (2), Sabrina Lazea şi Andreea Mărgineanu (1). Antrenor principal: Ivan Cop. Antrenor secund: Ioan Mătăsaru

Finanţator HC Zalău: Consiliul Judeţean Sălaj. Acţionari: Total AS, Ady Com, Inserco, Damco Press. Sponsor: Cento Group. Colaboratori: Multicom, Total AS, Avril, WestCompany, Hanul Drumeţilor, Cento Service, PMT4 Operation & Services Zalău, Brilliant Parc, Meseş Security, Tacon, Vidalis Holding, Meat Team Distribution. Parteneri media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul TV şi Accent Art.



Comentarii

comments