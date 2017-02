Victorie “la relanti” Marius Morar

Volei Municipal Zalău – Unirea Dej 3 – 0 (17, 12, 16)

Volei Municipal Zalău s-a impus cu scorul de 3 – 0 în duelul de pe teren propriu cu Unirea Dej, desfăşurat sâmbătă seara. Formaţia de la poalele Meseşului nu a avut nicio emoţie în faţa dejenilor, în lotul cărora s-a regăsit şi universalul Peter Nagy, campion al României cu Remat Zalău.

Diferenţa de valoare dintre cele două loturi a ieşit în evidenţă încă din primul set. Doar debutul a fost ceva mai disputat, cu 8 – 6 pentru Zalău la prima întrerupere tehnică. Vicecampionii s-au desprins la patru lungimi până la al doilea time-out tehnic, iar în final s-au impus cu 25 – 17.

Fostul universal al Zalăului, Peter Nagy, nu a avut o evoluţie prea bună, fiind înlocuit în actul secund cu Lucian Tofan, fost jucător al echipei Phoenix Şimleu Silvaniei. Volei Municipal a avun un avantaj liniştitor încă din debutl partidei, scorul fiind 8 – 4 la primul time-out tehnic. Zalăul a răspuns bine cu blocajul şi a reuşit să se despindă la 21 – 7 în final, după care, antrenorul Marian Constantin a început să introducă şi jucătorii de rezervă. 25 – 12 a fost scorul final al actului secund, iar o parte dintre rezerve au jucat şi în parţialul trei. Vicecampioana României s-a impus cu 25 – 16, după 8 – 6 şi 16 – 11 la cele două întreruperi tehnice.

“A fost un meci pe care l-am controlat de la un capăt la altul. Mă bucur că evoluţia echipei este în creştere şi începem să arătăm mai bine de la un meci la altul. Sigur că astăzi am avut un adversar mai accesibil, dar am avut o evoluţie bună şi în partida anterioară, de la Galaţi. Chiar dacă vom întâlni în perioada următoare echipe din a doua parte a clasamentului, va trebui să abordăm jocurile cu maximă seriozitate pentru a nu face paşi greşiţi”, ne-a declarat universalul Adrian Gontariu.

“Jocul nostru nu a fost foarte bun astăzi, pentru că ne-a lipsit coordonatorul şi a trebuit să jucăm cu un trăgător secund pe acest post. Am încercat să ne apropiem de valoarea Zalăului, dar nu am reuşit prea mult. Este o diferenţă mare de valoare între echipa din Dej şi cea din Zalău. În ultimii ani, Zalăul a avut numai echipe care au luptat pentru titlul naţional. Şi spectatorii de la Zalău sunt formidabili, sunt cunoscători ai voleiului şi joci cu plăcere în faţa unui astfel de public”, a precizat universalul Dejului, Peter Nagy.

În etapa viitoare, programată sâmbătă, Volei Municipal Zalău va evolua pe terenul Universităţii Cluj.

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Mykola Rudnytskyi, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. Au mai evoluat: Vlad Cuciureanu, Mihai Tarţa, Filip Conctantin, Rareş Bălean şi Cornel Miron. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

Unirea Dej: Codrin Mocanu, Peter Nagy, Savan Natan, Eduard Catrina, Chisleacov Timofei, Goran Isek şi Antonovik Darko – libero. Au mai evoluat: Lucian Tofan şi Andrei Mihalescu. Antrenori: Victor Lazăr (principal) şi Szilagyi Tiberiu (secund)



Comentarii

comments