Victoria e aici, calificarea e departe

Handbal Club Zalău a obţinut o victorie la limită în manşa tur a sferturilor de finală din Cupa EHF, scor 29 – 28 în faţa turcoaicelor de la Kastamonu Beledyiesi, iar calificarea în semifinale s-a diminuat considerabil. Jucătoarele lui Tadici nu au practic unul dintre cele mai bune jocuri, făcând destul de multe greşeli în ambele faze. Interul Dragut nu a prins deloc o zi bună, cu toate că Tadici şi-a pus mari speranţe în ea, fiind şi o jucătoare de lot naţional. Nici poarta nu funcţionat în prima parte, când Tadici a rulat ambii portari pe care i-a avut la dispozişie. S-au dat şi multe pase la intercepţie, iar adversarele au ştiut să speculeze aproape fiecare greşeală a jucătoarelor zălăuane. Adversarele au avut-o în poartă pe românca Anca Romescu, o handbalistă care nu s-a remarcat cât a activat în Liga Naţională, dar care sâmbătă seara a fost una dintre evidenţiatele partidei.

Zălăuancele au ratat câteva ocazii importante, chiar şi o aruncare de la şapte metri încă din debutul partidei, iar oaspetele s-au desprins pentru prima dată la două goluri în minutul 17, 6 – 4. Turcoaicele au avut avantaj de trei goluri la pauză, 15 – 12, iar spectatorii prezenţi la sală şi aminteau de partida cu Ankara, o altă formaţie turcă, din turul doi preliminar al Cupei EHF, când adversarele conduceau cu 12 – 11 la pauză. Dacă atunci, echipa lui Tadici a reuşit să revină şi să se impună la o diferenţă de cinci goluri, 26 – 21, de această dată, victoria a fost obţinută mult mai greu şi a fost una la limită, care face ca şansele Zalăului la calificare să fie extrem de reduse.

“Singurul lucru bun în această seară este că am obţinut o nouă victorie în cupele europene. Dar, dacă vorbim în acest momente despre şansele la calificare, ar fi cel mult 10 la sută. S-a văzut numărul mare de jjucătoare străine din lotul echipei adverse, pentru că turcoaicele au fost ţinute pe bancă. Linia de nouă metri a lor a fost net superioară, cu un pivot care a ştiut să valotifice toate mingile. Noi am avut o serie de ratări, elen e-au dus jocul spre extreme, iar extremele noastre nu au făcut ce trebuia. Nici interii, în special Dragut, nu s-au ridicat la nivelul jocului. Am avut şi câteva momente de pasivitate în apărare”, a declarat Gheorghe Tadici.

Un aport destul de mare la rezultatul final l-a avut şi maniera de arbitraj a celor doi italieni, a căror prestaţie a fost cât se poate de modestă. Gheorghe Tadici a fost nevoit să vadă ultimul sfert de oră din tribună, după ce a a fost sancţionat cu cartonaş roşu în minutul 46.

“Mă aşteptam la un astfel de arbitraj, pentru că cei care au oficiat acest meci vin dintr-un handbal care este în lumea a trei, dacă nu a patra la nivel mondial. Cred că cei doi italieni au venit în excursie la Zalău, handbalul l-au pus pe planul secund”, a mai precizat managerul zălăuan.

Partida retur este programată duminică, 11 martie, de la ora 16 (ora României).

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Roxana Rob (9), Andrada Trif (7), Ana Maria Dragut (4), Raluca Irimia (4), Valentina Panici (3), Claudia Constantinescu (2), Larisa Tamaş şi Ana Ciolan. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici.

Kastamonu Beledyiesi: Anca Rombescu, Nenezic Ljubica – Uskova Jana (6), Zana Maric (6), Andrea Seric (5), Kristina Elez (4), Anastasya Sinitsyna (4), Elif Aidin (2), Gomes Barbosa (1), Natalaiya Kostina, Yilmaz Yeliz şi Serpil Iskenderoglu. Antrenor: Hakan Gunal