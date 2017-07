Veteranul Petru Bologa, de patru ori pe podium la Campionatul Naţional de Atletism Marius Morar

Stadionul “Iolanda Balaş Soter” din Bucureşti a fost gazda ediţiei din acest an a Campionatului Naţional de Atletism rezervat veteranilor, eveniment la care, Sălajul a avut trei reprezentanţi: Petru Bologa, Alexandru Stănescu şi Rodica Prodan, toţi trei fiind legitimaţi la CSM Zalău.

Petru Bologa a evoluat la categoria plus 75 de ani, concurând în patru probe: cursa de 1.500 de metri, aruncarea greutăţii, aruncarea suliţei şi aruncarea discului.

În cursa de 1.500 de metri, Bologa s-a clasat pe poziţia a III-a, cu timpul de 9 minute, 57 de secunde şi 76 de sutimi, cursa fiind câştigată de Anton Ionescu, de la Progresul Găeşti. În cadrul celorlalte probe, polisportivul zălăuan a ocupat prima poziţie. 6,65 metri a măsurat aruncarea greutăţii efectuate de Bologa, iar cea mai bună aruncare la suliţă a fost de 14,45 metri. Discul a fost cel mai uşor de manevrat de către Petru Bologa, cea mai bună aruncare fiind de 15,09 metri.

Alexandru Stănescu a luat startul în cursa de 10.000 de metri, la categoria plus 45 de ani, ocupând locul trei la final, cu timpul de 41 de minute, 29 de secunde şi 96 de sutimi.

Rodica Prodan a concurat în probele de 5.000 şi 10.000 de metri, la categoria plus 65 de ani, ocupând prima poziţie la finalul ambelor curse. Reprezentanta CSM Zalău a parcurs cei 5.000 de metri în 30 de minute, 27 de secunde şi 12 sutimi, în timp ce cursa de 10.000 de metri a terminat-o cu timpul de 64 de minute şi 35 de secunde.

Aproximativ 150 de participanţi au evoluat la ediţia din aceast an a Campionatului Naţional de la Bucureşti, eveniment organizat de Comisia Atleţilor Masters, sub egida Federaţiei Române de Atletism.