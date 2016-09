Veterana Rodica Prodan, dublă campioană balcanică la atletism Marius Morar

Stabilită de mai bine de un an în localitatea Var, Rodica Prodan, băimăreancă de origine, a participat la finalul săptămânii trecute la o nouă ediţie a Campionatului Balcanic de Atletism rezervat veteranilor, eveniment desfăşurat în Serbia, la Novi Sad. După evoluţii remarcabile la ediţiile anterioare, în care a urcat pe podium la diferite probe, Rodica Prodan obţinut nu mai puţin de patru medalii la concursul din acest an.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute în cursele de ştafetă, la ştafetă balcanică şi cea de 4X100 de metri, Rodica Prodan clasându-se pe prima poziţie a podiumului la finalul ambelor întreceri.

Veterana legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău a luat startul şi în cursa de 200 de metri, trecând a doua linia de sosire, iar în proba de 5.000 de metri, Rodica Prodan s-a clasat pe locul trei, obţinând medalia de bronz.

Reprezentanta Sălajului la competiţia din Serbia are 67 de ani, participând la categoria plus 65. “Mă simt foarte bine la această vârstă şi mă bucur că pot să particip, în continuare, la diferite concursuri. La Campionatul Balcanic din Serbia a fost un număr mare de participanţi, iar organizarea a fost foarte bună”, a precizat Rodica Prodan, care este multiplă campioană naţională în probele de 5.000 şi 10.000 de metri.

