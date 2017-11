Valeria Motogna şi-a înfiinţat propriul club de handbal

După o carieră impresionantă, cu rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional, Valeria Motogan şi Ana Maria Şomoi au început un proiect prin care vor să-i inveţe handbal pe copiii din municipiu, dar şi din celelalte zone ale judeţului. La iniţiativa Valeriei Motogna, cele două foste mari handbaliste şi-au deschis o şcoală privată de handbal.

La trei ani după ce fostul voleibalist, Marius Lazăr, a decis să-şi deschidă o Academie de Volei în municipiu, handbalista Valeria Motogna, un alt sportiv reprezentativ la nivel naţional, nu doar judeţean, şi-a înfiinţat propriul club de handbal. Clubul Sportiv “Valeria Motogna” este noua şcoală de handbal din municipiu, care şi-a deschis porţile la începutul lunii octombrie.

Vali Motogna, cea care a fost port-drapelul delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, a chemat-o alături şi pe Ana Maria Şomoi, fostă Lazer, o altă handbalistă cu renume la nivel naţional, vicampioană mondială în 2005 cu naţionala condusă la acea vreme de Gheorghe Tadici.

“Este un proiect la care mă gândesc de mai multă vreme, iar acum a venit momentul să pun în practică la ceea ce mă gândesc încă de gând mi-am încheiat cariera de handbalistă. A durat ceva timp până am făcut şi actele necesare. În prima fază, pregătirea se bazează pe minihandbal, pentru că am început cu copii născuţi în 2007 şi mai mici. Structura antrenamentelor noastre se bazează pe o broşură a Federaţiei Europene de Handbal (EHF), o broşură despre minihandbal şi tradusă în limba română de Alexandru Axinte, care este şi lector EHF”, a declarat Valeria Motogna.

Copiii, dar şi părinţii acestora au fost încântaţi de proiectul celor două foste mari handbaliste, participând în număr mare încă de la primele antrenamete.

“Spre surprinderea noastră, am avut un număr mare de copii încă de la primele antrenamente. Au fost 20 de copii”, a mai precizat Motogna.

Antrenamentele Clubului Sportiv “Vali Motogna” se desfăşoară în zilele de marţi şi joi, de la ora 17:45, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău. Selecţia se face pentru copii cu vârsta de până la 10 ani, iar fostul inter al echipei naţionale speră ca în maximum patru ani să-şi înscrie clubul într-o competiţie naţională.

Atât Valeria Motogna, cât şi Ana Maria Şomoi s-au retras din handbal în 2014, Gheorghe Tadici afirmând la scurt timp că ambele jucătoare s-au retras în glorie, nu au aşteptat momentul în care publicul să le ceară acest lucru.