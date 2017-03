Unul dintre cei mai buni sportivi ai judeţului a debutat în circuitul luptelor de kempo Marius Morar

Cel mai bun sportiv al judeţului în probele neolimpice are noi proiecte odată cu începutul anului 2017. Primul pas a fost acela de a-şi înfiinţa propriul său club, CS Seiko Zalău, în cadrul căruia vor exista şi alte ramuri sportive, nu doar cea de karate tradiţional.

Tot la începutul acestui an, Marincaş şi-a propus să intre şi în circuitul luptelor de kempo, secţiunea MMA, iar la finalul săptămânii trecute a şi debutat într-o astfel de competiţie.

Pentru a putea intra în circuitul luptelor de kempo, sportivul zălăuan s-a legitimat de curând şi la Clubul Sportiv Politehnica Cluj, în cadrul căruia există şi o astfel de ramură sportivă, pe lângă aeromodelism, karate, oină, tenis de masă, nataţie, polo, bridge şi triatlon.

“În Sălaj, nu există antrenori pentru o astfel de ramură sportivă, astfel că am fost nevoit să mă pregătesc la Cluj, unde există şi practicanţi ai acestui sport. Cu cei de la Politehnica Cluj port astfel de discuţii încă de la finalul anului trecut, iar în acest an am ajuns la o înţelegere şi am decis să intru şi eu în circuitul luptelor de kempo. În viitor, mă gândesc să încerc şi alte stiluri de luptă”, a precizat Călin Marincaş.

Competiţia care a însemnat debutul în acest sport pentru karateka zălăuan a fost chiar Campionatul Naţional de Semi-Kempo şi Full-Kempo, desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Bucureşti.

Marincaş a evoluat la kategoria 65 de kilograme, la full-kempo, pierzând în primul tur în faţa sportivului Ionuţ Briciu, din Râmnicu Vâlcea, care a şi devenit campion naţional la această categorie. Decizia finală, victorie la puncte pentru sportivul vâlcea, este una destul de controversată, având în vedere că Marincaş i-a aplicat adversarului său multimple lovituri până spre finalul meciului, când acesta l-a pus la sol pe sportivul zălăuan.

“M-a nemulţumit decizia finală, însă, nu am mai putut schimba nimic. Cel mai mult regret că am pierdut pentru faptul că am intrat extrem de motivat în concurs, nu m-am gândit o secundă că voi pierde. Până la urmă, este o experienţă nouă pentru mine şi sunt convins că în întrecerile viitoare, voi avea evoluţii mai bune”, a mai afirmat Marincaş.

Kempo este un sistem complex de stiluri de luptă, care foloseşte lovituri de braţe şi picioare, aruncări şi luptă la sol, însă, la sol nu sunt permise lovituri, doar procedee de ştrangulare şi imobilizare a adversarului. Kempo face parte din categoria artelor marţiale mixte.

Ministerul Tineretului şi Sportului recunoaşte Kempo-ul din anul 2000 şi tot din acel an, acest stil de luptă a devenit o ramură oficială în România.

La finalul acestei săptămâni, Călin Marincaş şi o parte dintre sportivii clubului Seiko Zalău vor participa la faza zonală a Campionatului Naţional de Karate Tradiţional, eveniment ce va avea loc la Cluj-Napoca.

